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В Бузулукском бору Оренбуржья в 2024 году появится музей - РИА Новости, 27.09.2023
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Оренбургская область
 
11:30 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/orenburzhe-1898897109.html
В Бузулукском бору Оренбуржья в 2024 году появится музей
В Бузулукском бору Оренбуржья в 2024 году появится музей - РИА Новости, 27.09.2023
В Бузулукском бору Оренбуржья в 2024 году появится музей
Новый музей планируется открыть в национальном парке "Бузулукский бор" в 2024 году, сообщил РИА Новости директор нацпарка Андрей Латыпов. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:30
2023-09-27T11:30
оренбургская область
парки
природа
туризм
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новый музей планируется открыть в национальном парке "Бузулукский бор" в 2024 году, сообщил РИА Новости директор нацпарка Андрей Латыпов. Музей разместится в здании бывшей боровой станции – деревянном особняке эпохи модерн, построенном в 1914 году. "Мы планируем создать новый туристический кластер рядом с этим уникальным объектом. Хотим обустроить территорию, сделать сеть тропинок. Связать все с историей и архитектурой, продолжить этот маршрут в нашем дендросаде (заложен в 1910 году – прим. ред). Это будет единый комплекс: место, где проводились лабораторные исследования, и территория, где реализовывались идеи. Даже на нашей эмблеме изображено здание этой станции и сосны – как символ единения человека и природы", – отметил Латыпов. Национальный парк "Бузулукский бор" был создан в 2007 году. По словам его директора, эта территория представляет собой уникальное природное явление посреди оренбургских степей: благодаря структуре почвы, песку и водным артериям, здесь несколько тысяч лет назад начал формироваться лес, который мы видим сегодня – сложный сосновый бор. Возраст некоторых сосен насчитывает 300-350 лет. По словам специалиста, ученые обратили внимание на уникальный бор в степи еще в начале ХХ века. Здесь проводили исследования выдающиеся ученые, одни из первых российских лесоводов Георгий Морозов и Владимир Сукачев. "Даже при самых сложных погодных условиях, когда засуха длится два-три месяца, наш лес все равно самоподдерживается в стабильном состоянии. И наша задача – сохранять и оберегать то, что есть", – подчеркивает руководитель парка.
https://ria.ru/20230926/orenburg-1898709344.html
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парки, природа, туризм
Оренбургская область, Парки, природа, Туризм

В Бузулукском бору Оренбуржья в 2024 году появится музей

CC BY-SA 3.0 / Игорь Шпиленок / Река Боровка в Бузулукском бору
Река Боровка в Бузулукском бору - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Игорь Шпиленок /
Река Боровка в Бузулукском бору
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новый музей планируется открыть в национальном парке "Бузулукский бор" в 2024 году, сообщил РИА Новости директор нацпарка Андрей Латыпов.
Музей разместится в здании бывшей боровой станции – деревянном особняке эпохи модерн, построенном в 1914 году.
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"Мы планируем создать новый туристический кластер рядом с этим уникальным объектом. Хотим обустроить территорию, сделать сеть тропинок. Связать все с историей и архитектурой, продолжить этот маршрут в нашем дендросаде (заложен в 1910 году – прим. ред). Это будет единый комплекс: место, где проводились лабораторные исследования, и территория, где реализовывались идеи. Даже на нашей эмблеме изображено здание этой станции и сосны – как символ единения человека и природы", – отметил Латыпов.
Национальный парк "Бузулукский бор" был создан в 2007 году. По словам его директора, эта территория представляет собой уникальное природное явление посреди оренбургских степей: благодаря структуре почвы, песку и водным артериям, здесь несколько тысяч лет назад начал формироваться лес, который мы видим сегодня – сложный сосновый бор. Возраст некоторых сосен насчитывает 300-350 лет.
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По словам специалиста, ученые обратили внимание на уникальный бор в степи еще в начале ХХ века. Здесь проводили исследования выдающиеся ученые, одни из первых российских лесоводов Георгий Морозов и Владимир Сукачев.
"Даже при самых сложных погодных условиях, когда засуха длится два-три месяца, наш лес все равно самоподдерживается в стабильном состоянии. И наша задача – сохранять и оберегать то, что есть", – подчеркивает руководитель парка.
 
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