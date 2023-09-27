https://ria.ru/20230927/orenburzhe-1898897109.html

В Бузулукском бору Оренбуржья в 2024 году появится музей

В Бузулукском бору Оренбуржья в 2024 году появится музей - РИА Новости, 27.09.2023

В Бузулукском бору Оренбуржья в 2024 году появится музей

Новый музей планируется открыть в национальном парке "Бузулукский бор" в 2024 году, сообщил РИА Новости директор нацпарка Андрей Латыпов. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:30

2023-09-27T11:30

2023-09-27T11:30

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парки

природа

туризм

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новый музей планируется открыть в национальном парке "Бузулукский бор" в 2024 году, сообщил РИА Новости директор нацпарка Андрей Латыпов. Музей разместится в здании бывшей боровой станции – деревянном особняке эпохи модерн, построенном в 1914 году. "Мы планируем создать новый туристический кластер рядом с этим уникальным объектом. Хотим обустроить территорию, сделать сеть тропинок. Связать все с историей и архитектурой, продолжить этот маршрут в нашем дендросаде (заложен в 1910 году – прим. ред). Это будет единый комплекс: место, где проводились лабораторные исследования, и территория, где реализовывались идеи. Даже на нашей эмблеме изображено здание этой станции и сосны – как символ единения человека и природы", – отметил Латыпов. Национальный парк "Бузулукский бор" был создан в 2007 году. По словам его директора, эта территория представляет собой уникальное природное явление посреди оренбургских степей: благодаря структуре почвы, песку и водным артериям, здесь несколько тысяч лет назад начал формироваться лес, который мы видим сегодня – сложный сосновый бор. Возраст некоторых сосен насчитывает 300-350 лет. По словам специалиста, ученые обратили внимание на уникальный бор в степи еще в начале ХХ века. Здесь проводили исследования выдающиеся ученые, одни из первых российских лесоводов Георгий Морозов и Владимир Сукачев. "Даже при самых сложных погодных условиях, когда засуха длится два-три месяца, наш лес все равно самоподдерживается в стабильном состоянии. И наша задача – сохранять и оберегать то, что есть", – подчеркивает руководитель парка.

https://ria.ru/20230926/orenburg-1898709344.html

https://ria.ru/20230911/kontserty-1895588123.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

парки, природа, туризм