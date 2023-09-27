https://ria.ru/20230927/orenburg-1898898142.html

В Оренбурге в ноябре откроется обновленная экспозиция "Золотая кладовая"

В Оренбурге в ноябре откроется обновленная экспозиция "Золотая кладовая" - РИА Новости, 27.09.2023

В Оренбурге в ноябре откроется обновленная экспозиция "Золотая кладовая"

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей откроет в ноябре после реставрации свою знаменитую экспозицию "Золотая кладовая", сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:36

2023-09-27T11:36

2023-09-27T11:36

оренбургская область

оренбург

музеи

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей откроет в ноябре после реставрации свою знаменитую экспозицию "Золотая кладовая", сообщила РИА Новости заведующая научно-просветительским отделом музея Мария Виноходова. Золото сарматских вождей – коллекция сокровищ воинственных кочевников, которые населяли Южное Приуралье от 2500 до 1600 лет назад. В 2004-2009 и 2013-2014 годах раскопки сарматских курганов проводились Приуральской археологической экспедицией Института археологии РАН под руководством Леонида Яблонского при содействии Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Особое значение имеют находки из грандиозных курганов около села Филипповка. Размеры надмогильных сооружений представителей разных слоев общества сильно отличались. Так, "царские" курганы достигали 18 метров в высоту и 150-200 метров в диаметре. "В ноябре после реконструкции и реставрации открывается наша "Золотая кладовая". Помимо предметов, которые были выставлены у нас с 2015 года, в экспозиции появится много отреставрированных экспонатов. Например, рукава платья сарматской царицы. Ткань на этих рукавах истлела, но сохранились вышивки бисером звериных мотивов, они были найдены прямо цельным куском в земле. Была проведена очень масштабная работа по реставрации", – пояснила Виноходова. Коллекция сокровищ "сарматских вождей" ярко отражает высокий уровень развития материальной и духовной культуры ранних кочевников Приуралья. Изделия оружейного и декоративно-прикладного искусства выполнены с использованием звериных мотивов методом штамповки, литья, скани, аппликации и инкрустации.

https://ria.ru/20230926/orenburg-1898709344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, музеи, культура