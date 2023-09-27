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Дом-музей семьи Ростроповичей в Оренбурге отметит Международный день музыки - РИА Новости, 27.09.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
11:30 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/orenburg-1898896281.html
Дом-музей семьи Ростроповичей в Оренбурге отметит Международный день музыки
Дом-музей семьи Ростроповичей в Оренбурге отметит Международный день музыки - РИА Новости, 27.09.2023
Дом-музей семьи Ростроповичей в Оренбурге отметит Международный день музыки
В Международный день музыки, который отмечается 1 октября, оренбургский Дом-музей семьи Ростроповичей представит публике новую коллекцию, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:30
2023-09-27T11:30
оренбургская область
оренбург
мстислав ростропович
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Международный день музыки, который отмечается 1 октября, оренбургский Дом-музей семьи Ростроповичей представит публике новую коллекцию, сообщили РИА Новости в музее. "В прошлом году наш музей посетил уроженец Оренбурга, а ныне – студент РАМ им. Гнесиных Владислав Александрийский. После экскурсии он подошел к сотрудникам музея и сказал, что хочет передать нам в дар коллекцию нот, которая ранее находилась в этом доме. Таким волшебным образом к нам попали редкие издания, более 50 наименований, принадлежавшие семье Лонткевичей. 1 октября, в Международный день музыки, у нас пройдет торжественная церемония передачи нот музею и откроется выставка", – рассказала РИА Новости заведующая отделом "Дом-музей семьи Ростроповичей", который входит в состав Оренбургского областного музея изобразительных искусств, Ирина Богданова. Члены семьи Лонткевичей были близкими друзьями Ростроповичей, они приютили во время Великой Отечественной войны в своем доме отца известного музыканта Леопольда Ростроповича с женой и детьми. Будущий маэстро Мстислав Леопольдович прожил здесь с 1941 по 1943 год. Сюда он возвращался, уже будучи всемирно известным музыкантом. В Оренбурге наравне с Москвой и Баку проходит теперь Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, который курируют его дочери. Ранее в здании, которое когда-то занимали несколько семей, открылся Дом-музей семьи Ростроповичей. Здесь расположено несколько экспозиций, в том числе и об истории города. В течение сезона проходят концерты как в самом здании музея, так и на открытой площадке во дворе.
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оренбург, мстислав ростропович
Оренбургская область, Оренбург, Мстислав Ростропович

Дом-музей семьи Ростроповичей в Оренбурге отметит Международный день музыки

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкВиолончелист, дирижер и пианист Мстислав Ростропович
Виолончелист, дирижер и пианист Мстислав Ростропович - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Виолончелист, дирижер и пианист Мстислав Ростропович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Международный день музыки, который отмечается 1 октября, оренбургский Дом-музей семьи Ростроповичей представит публике новую коллекцию, сообщили РИА Новости в музее.
"В прошлом году наш музей посетил уроженец Оренбурга, а ныне – студент РАМ им. Гнесиных Владислав Александрийский. После экскурсии он подошел к сотрудникам музея и сказал, что хочет передать нам в дар коллекцию нот, которая ранее находилась в этом доме. Таким волшебным образом к нам попали редкие издания, более 50 наименований, принадлежавшие семье Лонткевичей. 1 октября, в Международный день музыки, у нас пройдет торжественная церемония передачи нот музею и откроется выставка", – рассказала РИА Новости заведующая отделом "Дом-музей семьи Ростроповичей", который входит в состав Оренбургского областного музея изобразительных искусств, Ирина Богданова.
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Члены семьи Лонткевичей были близкими друзьями Ростроповичей, они приютили во время Великой Отечественной войны в своем доме отца известного музыканта Леопольда Ростроповича с женой и детьми. Будущий маэстро Мстислав Леопольдович прожил здесь с 1941 по 1943 год. Сюда он возвращался, уже будучи всемирно известным музыкантом. В Оренбурге наравне с Москвой и Баку проходит теперь Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, который курируют его дочери.
Ранее в здании, которое когда-то занимали несколько семей, открылся Дом-музей семьи Ростроповичей. Здесь расположено несколько экспозиций, в том числе и об истории города. В течение сезона проходят концерты как в самом здании музея, так и на открытой площадке во дворе.
 
Оренбургская областьОренбургМстислав Ростропович
 
 
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