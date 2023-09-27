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Набиуллина не поддержала применение китайского опыта в российской экономике - РИА Новости, 27.09.2023
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17:48 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/opyt-1899019450.html
Набиуллина не поддержала применение китайского опыта в российской экономике
Набиуллина не поддержала применение китайского опыта в российской экономике - РИА Новости, 27.09.2023
Набиуллина не поддержала применение китайского опыта в российской экономике
Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе: это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка, заявила глава... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:48
2023-09-27T17:48
экономика
китай
россия
эльвира набиуллина
максим решетников
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе: это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "У них (Китая - ред.) управляемый курс, множественность процентных ставок, ограничения на движение капитала. Но кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывает посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий - два десятилетия как минимум - пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю", - сказала Набиуллина, выступая в МГУ. Глава ЦБ отметила, что регулятор изучает китайский опыт, как и многих других стран, но "напрямую этот опыт взять не может". В понедельник министр экономического развития РФ Максим Решетников в связи с ситуацией на валютном рынке поднял вопрос о том, что из-за активного развития платежей в нацвалютах сформировался по сути рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в валютные игры против рубля. По его мнению, России нужно создавать некий аналог китайской модели - "мембраны" между внутренним и внешним рынками рублей. ЦБ во вторник, комментируя предложение Решетникова, заявил, что ограничения на движение капитала уместны в качестве краткосрочных мер реагирования при значительных рисках финансовой стабильности. Тогда регулятор отметил, что сегментированность валютного рынка приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом.
https://ria.ru/20230915/nabiullina-1896559693.html
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экономика, китай, россия, эльвира набиуллина, максим решетников, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Китай, Россия, Эльвира Набиуллина, Максим Решетников, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина не поддержала применение китайского опыта в российской экономике

Набиуллина: китайский путь станет для российского финрынка движением назад

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе: это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"У них (Китая - ред.) управляемый курс, множественность процентных ставок, ограничения на движение капитала. Но кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывает посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий - два десятилетия как минимум - пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю", - сказала Набиуллина, выступая в МГУ.
Глава ЦБ отметила, что регулятор изучает китайский опыт, как и многих других стран, но "напрямую этот опыт взять не может".
В понедельник министр экономического развития РФ Максим Решетников в связи с ситуацией на валютном рынке поднял вопрос о том, что из-за активного развития платежей в нацвалютах сформировался по сути рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в валютные игры против рубля. По его мнению, России нужно создавать некий аналог китайской модели - "мембраны" между внутренним и внешним рынками рублей.
ЦБ во вторник, комментируя предложение Решетникова, заявил, что ограничения на движение капитала уместны в качестве краткосрочных мер реагирования при значительных рисках финансовой стабильности. Тогда регулятор отметил, что сегментированность валютного рынка приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом.
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ЭкономикаКитайРоссияЭльвира НабиуллинаМаксим РешетниковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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