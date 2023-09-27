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Опросы в Словакии показали противоречивые прогнозы по выборам в парламент - РИА Новости, 27.09.2023
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16:09 27.09.2023 (обновлено: 16:10 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/opros-1898988555.html
Опросы в Словакии показали противоречивые прогнозы по выборам в парламент
Опросы в Словакии показали противоречивые прогнозы по выборам в парламент - РИА Новости, 27.09.2023
Опросы в Словакии показали противоречивые прогнозы по выборам в парламент
Данные социологических опросов, которые опубликованы в Словакии в последний день агитационной кампании, показывают противоречивые данные, в одном из них давнего РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:09
2023-09-27T16:10
в мире
словакия
роберт фицо
петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 27 сен - РИА Новости. Данные социологических опросов, которые опубликованы в Словакии в последний день агитационной кампании, показывают противоречивые данные, в одном из них давнего фаворита выборов, крупную оппозиционную социал-демократическую партию Smer потеснила либеральная партия Progresivne Slovensko. Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию в парламентских выборах допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%. Сегодня в Словакии последний день агитационной кампании, с 28 сентября в стране вступает в силу мораторий на публикацию опросов общественного мнения и других агитационных материалов. Он продлится вплоть до завершения голосования, до 22.00 (23.00 мск) 30 сентября. Из результатов опроса, проведенного агентством Median для словацкого медиа RTVS, следует, что возглавляемая бывшим премьер-министром Словакии 59-летним Робертом Фицо партия Smer может одержать победу на выборах в парламент, набрав 19,8% голосов избирателей. За партией Smer с небольшим отрывом следует партия Progresivne Slovensko с 19,3% голосов, ее возглавляет 39-летний Михал Шимечка, на предыдущих парламентских выборах его партия не смогла набрать нужное количество голосов, чтобы пройти в парламент. Замыкает первую тройку партия Hlas, которую возглавляет бывший премьер-министр страны 47-летний Петер Пеллегрини, с 11,9% голосов. Всего же, по данным этого опроса, места в парламенте могли бы получить шесть партий. В опросе приняли участие 1004 респондента, он проводился в период с 25 по 26 сентября. Из данных агентства AKO, которое провело опрос для словацкого телеканала Joj в период с 20 по 26 сентября, следует, что победу на выборах могла бы одержать партия Progresivne Slovensko с 18% голосов, а на втором месте может оказаться партия Smer, долгое время лидировавшая в опросах общественного мнения, с 17,7% голосов. Третье место по-прежнему остаётся за партией Hlas с 15% голосов. Всего же пройти в парламент имеют шансы девять партий.
https://ria.ru/20230926/slovakiya-1898834756.html
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в мире, словакия, роберт фицо, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини
Опросы в Словакии показали противоречивые прогнозы по выборам в парламент

Соцопросы в Словакии показали противоречивые прогнозы по выборам в парламент

© AP Photo / Petr David JosekПарламентские выборы в Словакии
Парламентские выборы в Словакии - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Парламентские выборы в Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 27 сен - РИА Новости. Данные социологических опросов, которые опубликованы в Словакии в последний день агитационной кампании, показывают противоречивые данные, в одном из них давнего фаворита выборов, крупную оппозиционную социал-демократическую партию Smer потеснила либеральная партия Progresivne Slovensko.
Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию в парламентских выборах допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%. Сегодня в Словакии последний день агитационной кампании, с 28 сентября в стране вступает в силу мораторий на публикацию опросов общественного мнения и других агитационных материалов. Он продлится вплоть до завершения голосования, до 22.00 (23.00 мск) 30 сентября.
Лидер партии Smer Роберт Фицо присутствует на предвыборных теледебатах в Братиславе
Партия Smer может победить на предстоящих выборах в Словакии, показал опрос
26 сентября, 21:45
Из результатов опроса, проведенного агентством Median для словацкого медиа RTVS, следует, что возглавляемая бывшим премьер-министром Словакии 59-летним Робертом Фицо партия Smer может одержать победу на выборах в парламент, набрав 19,8% голосов избирателей. За партией Smer с небольшим отрывом следует партия Progresivne Slovensko с 19,3% голосов, ее возглавляет 39-летний Михал Шимечка, на предыдущих парламентских выборах его партия не смогла набрать нужное количество голосов, чтобы пройти в парламент.
Замыкает первую тройку партия Hlas, которую возглавляет бывший премьер-министр страны 47-летний Петер Пеллегрини, с 11,9% голосов.
Всего же, по данным этого опроса, места в парламенте могли бы получить шесть партий. В опросе приняли участие 1004 респондента, он проводился в период с 25 по 26 сентября.
Из данных агентства AKO, которое провело опрос для словацкого телеканала Joj в период с 20 по 26 сентября, следует, что победу на выборах могла бы одержать партия Progresivne Slovensko с 18% голосов, а на втором месте может оказаться партия Smer, долгое время лидировавшая в опросах общественного мнения, с 17,7% голосов. Третье место по-прежнему остаётся за партией Hlas с 15% голосов. Всего же пройти в парламент имеют шансы девять партий.
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