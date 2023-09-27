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США продлили экспортные ограничения для "Аэрофлота", Utair и Azur Air - РИА Новости, 27.09.2023
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17:52 27.09.2023 (обновлено: 22:00 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/ogranicheniya-1899020069.html
США продлили экспортные ограничения для "Аэрофлота", Utair и Azur Air
США продлили экспортные ограничения для "Аэрофлота", Utair и Azur Air - РИА Новости, 27.09.2023
США продлили экспортные ограничения для "Аэрофлота", Utair и Azur Air
Министерство торговли США продлило на год отказ в экспортных привилегиях российским авиакомпаниям "Аэрофлот", Utair и Azur Air. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:52
2023-09-27T22:00
министерство торговли сша
аэрофлот
ютэйр
экономика
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ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Министерство торговли США продлило на год отказ в экспортных привилегиях российским авиакомпаниям "Аэрофлот", Utair и Azur Air. "Я нахожу продление этого распоряжения необходимым в общественных интересах во избежание неизбежного нарушения правил (экспортного контроля - ред.)", - говорится в решении профильного помощника министра торговли Мэттью Аксельрода. Отзыв экспортных привилегий и их пролонгацию американские власти объяснили тем, что компании продолжают эксплуатировать на внутренних и зарубежных рейсах подсанкционную авиатехнику. "Более того, я нахожу уместным продление на расширенный период", - написал Аксельрод, добавив, что его решение будет действовать один год вместо прежних полугодовых пролонгаций.
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министерство торговли сша, аэрофлот, ютэйр, экономика
Министерство торговли США, Аэрофлот, ЮТэйр, Экономика
США продлили экспортные ограничения для "Аэрофлота", Utair и Azur Air

Минторг США продлил экспортные ограничения для Аэрофлота, Utair, Azur Air на год

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США
Здание Министерства торговли США - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Министерство торговли США продлило на год отказ в экспортных привилегиях российским авиакомпаниям "Аэрофлот", Utair и Azur Air.
"Я нахожу продление этого распоряжения необходимым в общественных интересах во избежание неизбежного нарушения правил (экспортного контроля - ред.)", - говорится в решении профильного помощника министра торговли Мэттью Аксельрода.
Отзыв экспортных привилегий и их пролонгацию американские власти объяснили тем, что компании продолжают эксплуатировать на внутренних и зарубежных рейсах подсанкционную авиатехнику.
"Более того, я нахожу уместным продление на расширенный период", - написал Аксельрод, добавив, что его решение будет действовать один год вместо прежних полугодовых пролонгаций.
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Министерство торговли СШААэрофлотЮТэйрЭкономика
 
 
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