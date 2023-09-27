https://ria.ru/20230927/odkb-1898949101.html

Учения ОДКБ "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии

Учения ОДКБ "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии - РИА Новости, 27.09.2023

Учения ОДКБ "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии

Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров обсудил с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым подготовку совместного учения с миротворческими РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:13

2023-09-27T14:13

2023-09-27T14:13

одкб

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

киргизия

бишкек

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров обсудил с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым подготовку совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023", которое пройдет в республике 9-13 октября, сообщила в среду пресс-служба штаба. "Состоялась рабочая поездка начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в Кыргызскую Республику с целью обсуждения организационных вопросов и рекогносцировки мест проведения совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023", - говорится в сообщении. В ходе визита генерал-полковник Сидоров посетил полигон "Эдельвейс", ознакомился с порядком размещения и обеспечения контингентов государств-членов ОДКБ, устройством учебных точек и перечнем отрабатываемых вопросов. Особое внимание было уделено осмотру мест развертывания совместных пунктов управления и участков, где контингенты будут практически отрабатывать основные тактические эпизоды учения. Кроме того, в Бишкеке состоялась его встреча с министром обороны Киргизии генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым, в ходе которой были обсуждены вопросы подготовки и проведения совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023". "Учение будет проведено на территории Кыргызской Республики в период с 9 по 13 октября нынешнего года на завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023", - сообщили в штабе. В ходе учения будут отработаны задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне – проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, оказание гуманитарной помощи. Практические действия предусматривают отработку действий подразделений коллективных миротворческих сил на блокпостах, фильтрационном пункте и выполнение совместных с МЧС задач на пункте приема пострадавших, действия подразделений коллективных миротворческих сил при сопровождении колонн и грузов, при блокировании и досмотре населенного пункта, сопровождение колонн и содействие МЧС в оказании гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230927/odkb-1898921853.html

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одкб, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киргизия, бишкек