Учения ОДКБ "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии
Учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023" пройдут в Киргизии с 9 по 13 октября
© Sputnik / Виктор Толочко
Военная техника на учениях ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров обсудил с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым подготовку совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023", которое пройдет в республике 9-13 октября, сообщила в среду пресс-служба штаба.
"Состоялась рабочая поездка начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в Кыргызскую Республику с целью обсуждения организационных вопросов и рекогносцировки мест проведения совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023", - говорится в сообщении.
В ходе визита генерал-полковник Сидоров посетил полигон "Эдельвейс", ознакомился с порядком размещения и обеспечения контингентов государств-членов ОДКБ, устройством учебных точек и перечнем отрабатываемых вопросов. Особое внимание было уделено осмотру мест развертывания совместных пунктов управления и участков, где контингенты будут практически отрабатывать основные тактические эпизоды учения.
Кроме того, в Бишкеке состоялась его встреча с министром обороны Киргизии генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым, в ходе которой были обсуждены вопросы подготовки и проведения совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
"Учение будет проведено на территории Кыргызской Республики в период с 9 по 13 октября нынешнего года на завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023", - сообщили в штабе.
В ходе учения будут отработаны задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне – проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, оказание гуманитарной помощи. Практические действия предусматривают отработку действий подразделений коллективных миротворческих сил на блокпостах, фильтрационном пункте и выполнение совместных с МЧС задач на пункте приема пострадавших, действия подразделений коллективных миротворческих сил при сопровождении колонн и грузов, при блокировании и досмотре населенного пункта, сопровождение колонн и содействие МЧС в оказании гуманитарной помощи.