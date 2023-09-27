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ВСУ 14 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.09.2023
ВСУ 14 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 единиц боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T00:16
2023-09-27T00:16
2023-09-27T00:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 единиц боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 14 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском два обстрела из артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 35 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк. Сообщалось об одном раненом мирном жителе в Ясиноватском районе. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 35 обстрелов.
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 14 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР