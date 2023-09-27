https://ria.ru/20230927/obstrel-1898963643.html
При обстреле Курской области пострадала женщина
При обстреле Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 27.09.2023
При обстреле Курской области пострадала женщина
Жительница приграничного села в Курской области получила лёгкое ранение при обстреле со стороны Украины, от госпитализации отказалась, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:04
2023-09-27T15:04
2023-09-27T15:04
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Жительница приграничного села в Курской области получила лёгкое ранение при обстреле со стороны Украины, от госпитализации отказалась, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "В селе Локоть Рыльского района повреждены два домовладения и надворные постройки. Легкое ранение осколками стекла получила одна из жительниц. Ей оказана первая медицинская помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась", — сообщил Старовойт. По данным главы региона, ещё один удар был нанесён по деревне Гирьи Беловского района. Там украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на частное предприятие. В результате повреждено здание и несколько единиц техники. Губернатор Старовойт пообещал помочь с ремонтом. Беловский и Рыльский районы граничат с Сумской областью Украины, периодически подвергаются обстрелам и ударам БПЛА со стороны сопредельного государства.
https://ria.ru/20230926/drony-1898737377.html
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происшествия, курская область, рыльский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Роман Старовойт
При обстреле Курской области пострадала женщина
Старовойт: жительница приграничного курского села Локоть пострадала при обстреле