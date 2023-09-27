https://ria.ru/20230927/obstrel-1898952727.html
При обстреле Донецка пострадало здание детского сада
При обстреле Донецка пострадало здание детского сада - РИА Новости, 27.09.2023
При обстреле Донецка пострадало здание детского сада
Здание детского сада в Петровском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в среду представительство ДНР... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:31
2023-09-27T14:31
2023-09-27T14:31
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d44204dd7028b18f5e63fcea0bab97.jpg
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Здание детского сада в Петровском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк, Петровский район, обстрел в 05.50, МБДОУ "Детский-сад № 150 города Донецка" по улице Григорьевской", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 5.50 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42b2551c7bbdd1f0cd7c05d22faff23d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Донецка пострадало здание детского сада
Представительство ДНР: при обстреле Донецка пострадало здание детского сада