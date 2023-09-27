https://ria.ru/20230927/obstrel-1898952727.html

При обстреле Донецка пострадало здание детского сада

При обстреле Донецка пострадало здание детского сада - РИА Новости, 27.09.2023

При обстреле Донецка пострадало здание детского сада

Здание детского сада в Петровском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в среду представительство ДНР... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:31

2023-09-27T14:31

2023-09-27T14:31

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Здание детского сада в Петровском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк, Петровский район, обстрел в 05.50, МБДОУ "Детский-сад № 150 города Донецка" по улице Григорьевской", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 5.50 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия