https://ria.ru/20230927/obstrel-1898946084.html
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 27.09.2023
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:58
2023-09-27T13:58
2023-09-27T13:59
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района также погиб мужчина 1960 года рождения", - написал Кулемзин. Мэр Донецка ранее сообщал, что снаряд попал в крышу жилого дома в результате обстрела Кировского района города. Он подчеркнул, что под завалами есть пострадавшие. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230927/donetsk-1898879295.html
донецк
кировский район
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При обстреле Донецка погиб мирный житель
Мэр Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Донецка