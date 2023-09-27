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При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 27.09.2023 (обновлено: 13:59 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/obstrel-1898946084.html
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 27.09.2023
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:58
2023-09-27T13:59
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района также погиб мужчина 1960 года рождения", - написал Кулемзин. Мэр Донецка ранее сообщал, что снаряд попал в крышу жилого дома в результате обстрела Кировского района города. Он подчеркнул, что под завалами есть пострадавшие. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230927/donetsk-1898879295.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка погиб мирный житель

Мэр Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района также погиб мужчина 1960 года рождения", - написал Кулемзин.
Мэр Донецка ранее сообщал, что снаряд попал в крышу жилого дома в результате обстрела Кировского района города. Он подчеркнул, что под завалами есть пострадавшие.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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