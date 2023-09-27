https://ria.ru/20230927/obstrel-1898934229.html

При обстреле Горловки пострадала инфраструктура "Донбассгаза"

При обстреле Горловки пострадала инфраструктура "Донбассгаза" - РИА Новости, 27.09.2023

При обстреле Горловки пострадала инфраструктура "Донбассгаза"

Инфраструктура управления по газоснабжению и газификации госконцерна "Донбассгаз" в Горловке получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:25

2023-09-27T13:25

2023-09-27T13:25

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

донбассгаз

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Инфраструктура управления по газоснабжению и газификации госконцерна "Донбассгаз" в Горловке получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела центра Горловки с позиций вооруженных формирований Украины повреждена инфраструктура и автотранспортные средства Горловского управления по газоснабжению и газификации Государственного Концерна "Донбассгаз" по улице Первомайская", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что украинские войска в 12.20 открыли огонь по Горловке, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра. По словам Приходько, артиллерийский удар ВСУ нанесли по центру города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230924/ranenaya-1898313458.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, донбассгаз, происшествия