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При обстреле Горловки пострадала инфраструктура "Донбассгаза" - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/obstrel-1898934229.html
При обстреле Горловки пострадала инфраструктура "Донбассгаза"
При обстреле Горловки пострадала инфраструктура "Донбассгаза" - РИА Новости, 27.09.2023
При обстреле Горловки пострадала инфраструктура "Донбассгаза"
Инфраструктура управления по газоснабжению и газификации госконцерна "Донбассгаз" в Горловке получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:25
2023-09-27T13:25
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
донбассгаз
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Инфраструктура управления по газоснабжению и газификации госконцерна "Донбассгаз" в Горловке получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела центра Горловки с позиций вооруженных формирований Украины повреждена инфраструктура и автотранспортные средства Горловского управления по газоснабжению и газификации Государственного Концерна "Донбассгаз" по улице Первомайская", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что украинские войска в 12.20 открыли огонь по Горловке, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра. По словам Приходько, артиллерийский удар ВСУ нанесли по центру города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230924/ranenaya-1898313458.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, донбассгаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Донбассгаз, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала инфраструктура "Донбассгаза"

Мэр Приходько: при обстреле Горловки пострадала инфраструктура "Донбассгаза"

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоврежденная инфраструктура и автотранспортные средства Горловского управления по газоснабжению и газификации Государственного Концерна "Донбассгаз"
Поврежденная инфраструктура и автотранспортные средства Горловского управления по газоснабжению и газификации Государственного Концерна Донбассгаз - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Поврежденная инфраструктура и автотранспортные средства Горловского управления по газоснабжению и газификации Государственного Концерна "Донбассгаз"
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Инфраструктура управления по газоснабжению и газификации госконцерна "Донбассгаз" в Горловке получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"Вследствие обстрела центра Горловки с позиций вооруженных формирований Украины повреждена инфраструктура и автотранспортные средства Горловского управления по газоснабжению и газификации Государственного Концерна "Донбассгаз" по улице Первомайская", - написал Приходько.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что украинские войска в 12.20 открыли огонь по Горловке, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра. По словам Приходько, артиллерийский удар ВСУ нанесли по центру города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина
24 сентября, 12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоДонбассгазПроисшествия
 
 
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