https://ria.ru/20230927/obstrel-1898934229.html
При обстреле Горловки пострадала инфраструктура "Донбассгаза"
При обстреле Горловки пострадала инфраструктура "Донбассгаза" - РИА Новости, 27.09.2023
При обстреле Горловки пострадала инфраструктура "Донбассгаза"
Инфраструктура управления по газоснабжению и газификации госконцерна "Донбассгаз" в Горловке получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:25
2023-09-27T13:25
2023-09-27T13:25
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
донбассгаз
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898932725_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_15299c96ac65f0e467ee9968c75342f8.jpg
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Инфраструктура управления по газоснабжению и газификации госконцерна "Донбассгаз" в Горловке получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела центра Горловки с позиций вооруженных формирований Украины повреждена инфраструктура и автотранспортные средства Горловского управления по газоснабжению и газификации Государственного Концерна "Донбассгаз" по улице Первомайская", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что украинские войска в 12.20 открыли огонь по Горловке, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра. По словам Приходько, артиллерийский удар ВСУ нанесли по центру города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230924/ranenaya-1898313458.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898932725_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0584a862c62406b34fb9b04ec793ddcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, донбассгаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Донбассгаз, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала инфраструктура "Донбассгаза"
Мэр Приходько: при обстреле Горловки пострадала инфраструктура "Донбассгаза"