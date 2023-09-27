https://ria.ru/20230927/obstrel-1898897238.html

ВСУ около 130 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

ВСУ около 130 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 27.09.2023

ВСУ около 130 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские военные обстреляли семь приграничных районов Белгородской области около 130 раз за прошедшие сутки, тяжелое ранение получила местная жительница,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:14

2023-09-27T11:14

2023-09-27T11:14

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Украинские военные обстреляли семь приграничных районов Белгородской области около 130 раз за прошедшие сутки, тяжелое ранение получила местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В среду губернатор в своем Telegram-канале опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 26 сентября. Во вторник украинские военные выпустили 128 снарядов различного типа по семи приграничным муниципалитетам, в том числе 5 устройств было сброшено с дрона. Для сравнения, на днях губернатор писал, что в среднем за сентябрь ВСУ обстреливают регион 92 снарядами ежедневно. Над территорией области за отчетный день было сбито три беспилотника и квадрокоптер, кроме того, село Долгое, где пострадала местная жительница, было атаковано тремя дронами-камикадзе. В результате обстрелов различной степени повреждения получили 15 частных домовладений, три объекта торговли, объект связи, водонапорная башня и три автомобиля. "В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 6 артиллерийских снарядов. Над поселком Разумное сбит БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с БПЛА сброшено 5 взрывных устройств", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском городском округе по хутору Дубровка и селу Бирюч выпущено в сумме 17 артиллерийских снарядов. В селе Долгое зафиксировано 20 "прилетов" из артиллерии. В результате обстрела ранена женщина, с осколочным ранением головы она была доставлена в больницу. Различные повреждения выявлены в 4 домовладениях и двух автомобилях. Также в селе Долгое противник трижды атаковал с помощью дронов-камикадзе, был поврежден один из инфраструктурных объектов связи, добавил губернатор. По данным главы региона, в Волоконовском районе окраину хутора Старый обстреляли 6 минометными снарядами. В Грайворонском округе в селе Санково и поселке Горьковский сбито по одному беспилотнику самолетного типа. По окраине хутора Байрак, окраинам сел Безымено и Почаево выпущено в сумме 27 минометных снарядов. Также три раза из миномета обстреляна окраина села Новостроевка-Вторая, повреждено одно домовладение. По селу Пороз выпущено 7 минометных снарядов, повреждения выявлены в 4 частных домовладениях. "В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущен один артиллерийский снаряд, по окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено четыре и три артиллерийских снаряда соответственно. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. Также из артиллерии обстреляли поселок Задорожный", - подчеркнул глава области. Гладков уточнил, что в Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка выпущено 5 артиллерийских и 2 минометных снаряда, в результате обстрела повреждена ЛЭП, водонапорная башня и одно домовладение. Село Червона-Дибровка два раза обстреляли из артиллерии, также в селе сбит украинский квадрокоптер. По селу Большетроицкое выпущено 10 артиллерийских снарядов, повреждены четыре частных домовладения, три объекта торговли, и один автомобиль. В городе Шебекино зафиксировано 9 прилетов из артиллерии, есть повреждения в одном частном домовладении. По селам Середа и хутору Марьино выпущено 8 и 3 минометных снаряда соответственно. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230927/obstrel-1898886422.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, белгородский район