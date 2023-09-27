https://ria.ru/20230927/obse-1898863011.html

Лукашевич рассказал, как Запад использует ОБСЕ

Лукашевич рассказал, как Запад использует ОБСЕ - РИА Новости, 27.09.2023

Лукашевич рассказал, как Запад использует ОБСЕ

Запад использует ОБСЕ для штампов фейков против Москвы, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T07:07

2023-09-27T07:07

2023-09-27T09:13

россия

краматорск

украина

александр лукашевич

обсе

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595476_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_d86a511cbc9a4e11788bfc9b84d93aa0.jpg

ВЕНА, 27 сен — РИА Новости. Запад использует ОБСЕ для штампов фейков против Москвы, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Пропитанные русофобией западные страны стремятся использовать ОБСЕ, чтобы штамповать откровенные фейки на основе якобы чьих-то рассказов о каких-то "российских военных преступлениях". Нагло врут даже тогда, когда сами западные журналисты волей-неволей развенчивают эти фейки", — отметил постпред.Дипломат привел пример от 8 апреля 2022 года, когда произошел удар ракетным комплексом "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске."Тогда итальянские журналисты канала TGLa7 в новостном выпуске показали украинский серийный номер на обломках хвостовой части ракеты, прилетевшей на привокзальную площадь. Но даже после этого американский постпред и его "друзья" в ОБСЕ спустя полтора года продолжают бездоказательно обвинять российских военных. И таких примеров много, очень много", — добавил Лукашевич.По его словам, поэтому оппонентов и возмущает российское присутствие в ОБСЕ."Здесь звучит наш голос, излагающий неприглядные факты о роли натовского Запада в украинской трагедии, которые он пытается замолчать. Его проамериканские элиты привыкли диктовать. Бросать пропагандистские лозунги, стремясь выдавать желаемое за действительное. Россия в ОБСЕ для них — как "кость в горле", которая мешает беспрепятственно строить свой "миропорядок, основанный на правилах", — пояснил дипломат.Также, отметил Лукашевич, именно поэтому активизировалась кампания против участия российской стороны в организации."И это на фоне того, что они сами дают в руки украинским преступникам-неонацистам современные и разрушительные вооружения, в том числе кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, чтобы конфликт длился еще дольше, а жертв было еще больше. И чтобы сама Украина в конечном счете превратилась в обезлюдевшую пустыню с непригодными для проживания землями", — заключил постпред.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — объединение 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. СССР начал участие в деятельности ОБСЕ в 1973-м.

https://ria.ru/20230927/obse-1898861068.html

https://ria.ru/20230927/obse-1898854883.html

россия

краматорск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, краматорск, украина, александр лукашевич, обсе, в мире