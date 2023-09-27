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Лукашевич заявил, что Россия никогда не будет изолирована - РИА Новости, 27.09.2023
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06:26 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/obse-1898860717.html
Лукашевич заявил, что Россия никогда не будет изолирована
Лукашевич заявил, что Россия никогда не будет изолирована - РИА Новости, 27.09.2023
Лукашевич заявил, что Россия никогда не будет изолирована
Россия никогда не была и не будет изолирована в глобальном мире, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T06:26
2023-09-27T06:26
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александр лукашевич
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Россия никогда не была и не будет изолирована в глобальном мире, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Реальность свидетельствует: Россия никогда не была и не будет изолирована в глобальном мире. Она не закрывалась от честного диалога о мерах доверия и безопасности в Евразии и Евро-Атлантике, который бы учитывал интересы различных сторон. Но "игра в одни ворота", а тем более игра в поддавки, нам не нужна", - отметил постпред РФ при ОБСЕ. Дипломат добавил, что оппоненты должны понимать, что Россия будет защищать свои законные интересы всеми доступными средствами, в том числе в рамках гарантированного статьей 51 Устава ООН права на индивидуальную и коллективную самооборону. "У нас есть для этого все необходимые ресурсы и возможности", - заключил Лукашевич.
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в мире, россия, евразия, александр лукашевич, оон, обсе
В мире, Россия, Евразия, Александр Лукашевич, ООН, ОБСЕ
Лукашевич заявил, что Россия никогда не будет изолирована

Лукашевич: Россия никогда не была и не будет изолирована в глобальном мире

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги в Москве
Российские флаги в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Россия никогда не была и не будет изолирована в глобальном мире, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Реальность свидетельствует: Россия никогда не была и не будет изолирована в глобальном мире. Она не закрывалась от честного диалога о мерах доверия и безопасности в Евразии и Евро-Атлантике, который бы учитывал интересы различных сторон. Но "игра в одни ворота", а тем более игра в поддавки, нам не нужна", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Лукашевич рассказал об угрозе работе ОБСЕ
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Дипломат добавил, что оппоненты должны понимать, что Россия будет защищать свои законные интересы всеми доступными средствами, в том числе в рамках гарантированного статьей 51 Устава ООН права на индивидуальную и коллективную самооборону. "У нас есть для этого все необходимые ресурсы и возможности", - заключил Лукашевич.
 
В миреРоссияЕвразияАлександр ЛукашевичООНОБСЕ
 
 
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