https://ria.ru/20230927/obse-1898860717.html

Лукашевич заявил, что Россия никогда не будет изолирована

Лукашевич заявил, что Россия никогда не будет изолирована - РИА Новости, 27.09.2023

Лукашевич заявил, что Россия никогда не будет изолирована

Россия никогда не была и не будет изолирована в глобальном мире, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T06:26

2023-09-27T06:26

2023-09-27T06:26

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александр лукашевич

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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Россия никогда не была и не будет изолирована в глобальном мире, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Реальность свидетельствует: Россия никогда не была и не будет изолирована в глобальном мире. Она не закрывалась от честного диалога о мерах доверия и безопасности в Евразии и Евро-Атлантике, который бы учитывал интересы различных сторон. Но "игра в одни ворота", а тем более игра в поддавки, нам не нужна", - отметил постпред РФ при ОБСЕ. Дипломат добавил, что оппоненты должны понимать, что Россия будет защищать свои законные интересы всеми доступными средствами, в том числе в рамках гарантированного статьей 51 Устава ООН права на индивидуальную и коллективную самооборону. "У нас есть для этого все необходимые ресурсы и возможности", - заключил Лукашевич.

https://ria.ru/20230927/obse-1898860154.html

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в мире, россия, евразия, александр лукашевич, оон, обсе