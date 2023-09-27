https://ria.ru/20230927/obse-1898860154.html
Лукашевич рассказал об угрозе работе ОБСЕ
Лукашевич рассказал об угрозе работе ОБСЕ - РИА Новости, 27.09.2023
Лукашевич рассказал об угрозе работе ОБСЕ
Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза, Россия пытается спасти ее, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T06:10
2023-09-27T06:10
2023-09-27T06:10
в мире
россия
александр лукашевич
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_0:124:2304:1420_1920x0_80_0_0_8748aafe6070da586ffce634c96043b2.jpg
ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза, Россия пытается спасти ее, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза. Методично уничтожаются фундаментальные основы ее функционирования", - отметил постпред РФ при ОБСЕ. Дипломат добавил, что "в этих условиях Россия пытается спасти ОБСЕ, а не разрушить ее".
https://ria.ru/20230927/obse-1898858657.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_128:0:2176:1536_1920x0_80_0_0_9143cf1aba76afaa23b93c662ee9dffb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, александр лукашевич, обсе
В мире, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ
Лукашевич рассказал об угрозе работе ОБСЕ
Лукашевич: над ОБСЕ нависла самая серьезная экзистенциальная угроза
ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза, Россия пытается спасти ее, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза. Методично уничтожаются фундаментальные основы ее функционирования", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.
Лукашевич, заявил, что председательство в ОБСЕ должно быть нейтральным
Дипломат добавил, что "в этих условиях Россия пытается спасти ОБСЕ, а не разрушить ее".