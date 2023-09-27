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Лукашевич рассказал об угрозе работе ОБСЕ - РИА Новости, 27.09.2023
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06:10 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/obse-1898860154.html
Лукашевич рассказал об угрозе работе ОБСЕ
Лукашевич рассказал об угрозе работе ОБСЕ - РИА Новости, 27.09.2023
Лукашевич рассказал об угрозе работе ОБСЕ
Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза, Россия пытается спасти ее, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T06:10
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в мире
россия
александр лукашевич
обсе
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза, Россия пытается спасти ее, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза. Методично уничтожаются фундаментальные основы ее функционирования", - отметил постпред РФ при ОБСЕ. Дипломат добавил, что "в этих условиях Россия пытается спасти ОБСЕ, а не разрушить ее".
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в мире, россия, александр лукашевич, обсе
В мире, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ
Лукашевич рассказал об угрозе работе ОБСЕ

Лукашевич: над ОБСЕ нависла самая серьезная экзистенциальная угроза

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич . Архивное фото
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза, Россия пытается спасти ее, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза. Методично уничтожаются фундаментальные основы ее функционирования", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Лукашевич, заявил, что председательство в ОБСЕ должно быть нейтральным
05:38
Дипломат добавил, что "в этих условиях Россия пытается спасти ОБСЕ, а не разрушить ее".
 
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