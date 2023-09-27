https://ria.ru/20230927/obse-1898860154.html

Лукашевич рассказал об угрозе работе ОБСЕ

Лукашевич рассказал об угрозе работе ОБСЕ - РИА Новости, 27.09.2023

Лукашевич рассказал об угрозе работе ОБСЕ

Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза, Россия пытается спасти ее, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T06:10

2023-09-27T06:10

2023-09-27T06:10

в мире

россия

александр лукашевич

обсе

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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза, Россия пытается спасти ее, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза. Методично уничтожаются фундаментальные основы ее функционирования", - отметил постпред РФ при ОБСЕ. Дипломат добавил, что "в этих условиях Россия пытается спасти ОБСЕ, а не разрушить ее".

https://ria.ru/20230927/obse-1898858657.html

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в мире, россия, александр лукашевич, обсе