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Лукашевич рассказал, как сворачивают дискуссионные форматы в ОБСЕ - РИА Новости, 27.09.2023
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04:33 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/obse-1898857589.html
Лукашевич рассказал, как сворачивают дискуссионные форматы в ОБСЕ
Лукашевич рассказал, как сворачивают дискуссионные форматы в ОБСЕ - РИА Новости, 27.09.2023
Лукашевич рассказал, как сворачивают дискуссионные форматы в ОБСЕ
Дискуссионные форматы ОБСЕ сейчас сворачивают в угоду политизированному обсуждению конфликта на Украине, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T04:33
2023-09-27T04:33
в мире
украина
россия
александр лукашевич
обсе
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Дискуссионные форматы ОБСЕ сейчас сворачивают в угоду политизированному обсуждению конфликта на Украине, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По словам дипломата, ранее ОБСЕ могла похвастаться солидной экспертизой в сфере противодействия комплексу транснациональных вызовов, в частности, в областях антитеррора, наркопроблематики, оргпреступности, пограничной и кибербезопасности. "Однако сейчас идет планомерное сворачивание всех этих дискуссионных форматов в угоду политизированному обсуждению конфликта на Украине", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.
https://ria.ru/20230927/obse-1898856839.html
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в мире, украина, россия, александр лукашевич, обсе
В мире, Украина, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ
Лукашевич рассказал, как сворачивают дискуссионные форматы в ОБСЕ

Лукашевич: дискуссионные форматы ОБСЕ сворачивают в угоду обсуждения Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Дискуссионные форматы ОБСЕ сейчас сворачивают в угоду политизированному обсуждению конфликта на Украине, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По словам дипломата, ранее ОБСЕ могла похвастаться солидной экспертизой в сфере противодействия комплексу транснациональных вызовов, в частности, в областях антитеррора, наркопроблематики, оргпреступности, пограничной и кибербезопасности.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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"Однако сейчас идет планомерное сворачивание всех этих дискуссионных форматов в угоду политизированному обсуждению конфликта на Украине", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.
 
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