https://ria.ru/20230927/obse-1898857589.html
Лукашевич рассказал, как сворачивают дискуссионные форматы в ОБСЕ
Лукашевич рассказал, как сворачивают дискуссионные форматы в ОБСЕ - РИА Новости, 27.09.2023
Лукашевич рассказал, как сворачивают дискуссионные форматы в ОБСЕ
Дискуссионные форматы ОБСЕ сейчас сворачивают в угоду политизированному обсуждению конфликта на Украине, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T04:33
2023-09-27T04:33
2023-09-27T04:33
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Дискуссионные форматы ОБСЕ сейчас сворачивают в угоду политизированному обсуждению конфликта на Украине, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По словам дипломата, ранее ОБСЕ могла похвастаться солидной экспертизой в сфере противодействия комплексу транснациональных вызовов, в частности, в областях антитеррора, наркопроблематики, оргпреступности, пограничной и кибербезопасности. "Однако сейчас идет планомерное сворачивание всех этих дискуссионных форматов в угоду политизированному обсуждению конфликта на Украине", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.
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в мире, украина, россия, александр лукашевич, обсе
В мире, Украина, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ
Лукашевич рассказал, как сворачивают дискуссионные форматы в ОБСЕ
Лукашевич: дискуссионные форматы ОБСЕ сворачивают в угоду обсуждения Украины
ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Дискуссионные форматы ОБСЕ сейчас сворачивают в угоду политизированному обсуждению конфликта на Украине, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По словам дипломата, ранее ОБСЕ могла похвастаться солидной экспертизой в сфере противодействия комплексу транснациональных вызовов, в частности, в областях антитеррора, наркопроблематики, оргпреступности, пограничной и кибербезопасности.
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"Однако сейчас идет планомерное сворачивание всех этих дискуссионных форматов в угоду политизированному обсуждению конфликта на Украине", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.