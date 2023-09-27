https://ria.ru/20230927/obse-1898857589.html

Лукашевич рассказал, как сворачивают дискуссионные форматы в ОБСЕ

Лукашевич рассказал, как сворачивают дискуссионные форматы в ОБСЕ - РИА Новости, 27.09.2023

Лукашевич рассказал, как сворачивают дискуссионные форматы в ОБСЕ

Дискуссионные форматы ОБСЕ сейчас сворачивают в угоду политизированному обсуждению конфликта на Украине, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T04:33

2023-09-27T04:33

2023-09-27T04:33

в мире

украина

россия

александр лукашевич

обсе

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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Дискуссионные форматы ОБСЕ сейчас сворачивают в угоду политизированному обсуждению конфликта на Украине, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По словам дипломата, ранее ОБСЕ могла похвастаться солидной экспертизой в сфере противодействия комплексу транснациональных вызовов, в частности, в областях антитеррора, наркопроблематики, оргпреступности, пограничной и кибербезопасности. "Однако сейчас идет планомерное сворачивание всех этих дискуссионных форматов в угоду политизированному обсуждению конфликта на Украине", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.

https://ria.ru/20230927/obse-1898856839.html

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в мире, украина, россия, александр лукашевич, обсе