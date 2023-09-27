https://ria.ru/20230927/obse-1898856839.html
Лукашевич рассказал, как Запад уклоняется от контактов в ОБСЕ
Лукашевич рассказал, как Запад уклоняется от контактов в ОБСЕ - РИА Новости, 27.09.2023
Лукашевич рассказал, как Запад уклоняется от контактов в ОБСЕ
Оппоненты России на площадке ОБСЕ уклоняются от профессиональных контактов с Москвой практически на всех уровнях, отказ от дипломатической этики и любых правил... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T04:04
2023-09-27T04:04
2023-09-27T04:11
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александр лукашевич
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Оппоненты России на площадке ОБСЕ уклоняются от профессиональных контактов с Москвой практически на всех уровнях, отказ от дипломатической этики и любых правил приличия оправдывают тем, что с российской стороной "больше не будет никаких дел как обычно", заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Отказ от дипломатической этики и вообще любых правил приличия оправдывают тем, что с Россией "больше не будет никаких дел как обычно" (no business as usual). Наши оппоненты уклоняются от профессиональных контактов практически на всех уровнях. Они уверены, что с нашей страной надо говорить с позиции силы, решать все вопросы с Россией "на поле боя" руками украинцев", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.По его словам, "все это, включая убежденность ряда западных стран в своей исключительности и вседозволенности – очевидный вызов" для внешнеполитической службы России."Но и в этих условиях мы, дипломаты России, стараемся выполнять свою основную функцию – поддерживать каналы коммуникации, быть готовыми к внятному и содержательному диалогу, транслировать сигналы с целью защиты интересов нашей страны", - пояснил Лукашевич.
https://ria.ru/20230927/obse-1898854883.html
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обсе, россия, в мире, москва, александр лукашевич
ОБСЕ, Россия, В мире, Москва, Александр Лукашевич
Лукашевич рассказал, как Запад уклоняется от контактов в ОБСЕ
Лукашевич: Запад заявляет, что с Россией "больше не будет дел как обычно"
ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Оппоненты России на площадке ОБСЕ уклоняются от профессиональных контактов с Москвой практически на всех уровнях, отказ от дипломатической этики и любых правил приличия оправдывают тем, что с российской стороной "больше не будет никаких дел как обычно", заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
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"Отказ от дипломатической этики и вообще любых правил приличия оправдывают тем, что с Россией "больше не будет никаких дел как обычно" (no business as usual). Наши оппоненты уклоняются от профессиональных контактов практически на всех уровнях. Они уверены, что с нашей страной надо говорить с позиции силы, решать все вопросы с Россией "на поле боя" руками украинцев", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.
По его словам, "все это, включая убежденность ряда западных стран в своей исключительности и вседозволенности – очевидный вызов" для внешнеполитической службы России.
"Но и в этих условиях мы, дипломаты России, стараемся выполнять свою основную функцию – поддерживать каналы коммуникации, быть готовыми к внятному и содержательному диалогу, транслировать сигналы с целью защиты интересов нашей страны", - пояснил Лукашевич.
Постпред в ОБСЕ рассказал о призывах Запада в адрес российских дипломатов