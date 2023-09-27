https://ria.ru/20230927/obse-1898856839.html

Лукашевич рассказал, как Запад уклоняется от контактов в ОБСЕ

Лукашевич рассказал, как Запад уклоняется от контактов в ОБСЕ - РИА Новости, 27.09.2023

Лукашевич рассказал, как Запад уклоняется от контактов в ОБСЕ

Оппоненты России на площадке ОБСЕ уклоняются от профессиональных контактов с Москвой практически на всех уровнях, отказ от дипломатической этики и любых правил... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T04:04

2023-09-27T04:04

2023-09-27T04:11

обсе

россия

в мире

москва

александр лукашевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767748820_0:117:3076:1847_1920x0_80_0_0_caccc57306032deb67c4e08d47263b45.jpg

ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Оппоненты России на площадке ОБСЕ уклоняются от профессиональных контактов с Москвой практически на всех уровнях, отказ от дипломатической этики и любых правил приличия оправдывают тем, что с российской стороной "больше не будет никаких дел как обычно", заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Отказ от дипломатической этики и вообще любых правил приличия оправдывают тем, что с Россией "больше не будет никаких дел как обычно" (no business as usual). Наши оппоненты уклоняются от профессиональных контактов практически на всех уровнях. Они уверены, что с нашей страной надо говорить с позиции силы, решать все вопросы с Россией "на поле боя" руками украинцев", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.По его словам, "все это, включая убежденность ряда западных стран в своей исключительности и вседозволенности – очевидный вызов" для внешнеполитической службы России."Но и в этих условиях мы, дипломаты России, стараемся выполнять свою основную функцию – поддерживать каналы коммуникации, быть готовыми к внятному и содержательному диалогу, транслировать сигналы с целью защиты интересов нашей страны", - пояснил Лукашевич.

https://ria.ru/20230927/obse-1898854883.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обсе, россия, в мире, москва, александр лукашевич