https://ria.ru/20230927/obse-1898854883.html

Постпред в ОБСЕ рассказал о призывах Запада в адрес российских дипломатов

Постпред в ОБСЕ рассказал о призывах Запада в адрес российских дипломатов - РИА Новости, 27.09.2023

Постпред в ОБСЕ рассказал о призывах Запада в адрес российских дипломатов

Запад на площадке ОБСЕ использует грязные приемы в адрес российских дипломатов, а также призывы к предательству, заявил в комментарии для РИА Новости постоянный РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T03:03

2023-09-27T03:03

2023-09-27T04:05

в мире

россия

александр лукашевич

обсе

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ВЕНА, 27 сен — РИА Новости. Запад на площадке ОБСЕ использует грязные приемы в адрес российских дипломатов, а также призывы к предательству, заявил в комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Работать в ОБСЕ все труднее: страны так называемого "коллективного Запада" забыли, что представляет собой цивилизованное общение. В ход идут самые грязные приемы: демонизация и расчеловечивание России, раскрутка шпиономании, обвинения нашей страны в "блокировании работы ОБСЕ". Имеет место переход на личности, оскорбления и угрозы в адрес российских дипломатов, вплоть до призывов к предательству", — отметил Лукашевич.По словам Лукашевича, огульные претензии к работающим в ОБСЕ россиянам в шпионаже — "попросту метод недобросовестной конкуренции за места в ее структурах".Собеседник агентства напомнил, что россиян в этой системе "на порядок меньше, чем тех же американцев или британцев", но, подчеркнул Лукашевич, "недостойно прибегать к такой практике бездоказательного навешивания пошлых ярлыков".

https://ria.ru/20230927/istoschenie-1898854195.html

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в мире, россия, александр лукашевич, обсе