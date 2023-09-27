https://ria.ru/20230927/obse-1898854883.html
Постпред в ОБСЕ рассказал о призывах Запада в адрес российских дипломатов
Постпред в ОБСЕ рассказал о призывах Запада в адрес российских дипломатов - РИА Новости, 27.09.2023
Постпред в ОБСЕ рассказал о призывах Запада в адрес российских дипломатов
Запад на площадке ОБСЕ использует грязные приемы в адрес российских дипломатов, а также призывы к предательству, заявил в комментарии для РИА Новости постоянный РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T03:03
2023-09-27T03:03
2023-09-27T04:05
в мире
россия
александр лукашевич
обсе
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ВЕНА, 27 сен — РИА Новости. Запад на площадке ОБСЕ использует грязные приемы в адрес российских дипломатов, а также призывы к предательству, заявил в комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Работать в ОБСЕ все труднее: страны так называемого "коллективного Запада" забыли, что представляет собой цивилизованное общение. В ход идут самые грязные приемы: демонизация и расчеловечивание России, раскрутка шпиономании, обвинения нашей страны в "блокировании работы ОБСЕ". Имеет место переход на личности, оскорбления и угрозы в адрес российских дипломатов, вплоть до призывов к предательству", — отметил Лукашевич.По словам Лукашевича, огульные претензии к работающим в ОБСЕ россиянам в шпионаже — "попросту метод недобросовестной конкуренции за места в ее структурах".Собеседник агентства напомнил, что россиян в этой системе "на порядок меньше, чем тех же американцев или британцев", но, подчеркнул Лукашевич, "недостойно прибегать к такой практике бездоказательного навешивания пошлых ярлыков".
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в мире, россия, александр лукашевич, обсе
В мире, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ
Постпред в ОБСЕ рассказал о призывах Запада в адрес российских дипломатов
Лукашевич: Запад в ОБСЕ использует грязные приемы, даже призывы к предательству
ВЕНА, 27 сен — РИА Новости. Запад на площадке ОБСЕ использует грязные приемы в адрес российских дипломатов, а также призывы к предательству, заявил в комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«
"Работать в ОБСЕ все труднее: страны так называемого "коллективного Запада" забыли, что представляет собой цивилизованное общение. В ход идут самые грязные приемы: демонизация и расчеловечивание России, раскрутка шпиономании, обвинения нашей страны в "блокировании работы ОБСЕ". Имеет место переход на личности, оскорбления и угрозы в адрес российских дипломатов, вплоть до призывов к предательству", — отметил Лукашевич.
По словам Лукашевича, огульные претензии к работающим в ОБСЕ россиянам в шпионаже — "попросту метод недобросовестной конкуренции за места в ее структурах".
Собеседник агентства напомнил, что россиян в этой системе "на порядок меньше, чем тех же американцев или британцев", но, подчеркнул Лукашевич, "недостойно прибегать к такой практике бездоказательного навешивания пошлых ярлыков".
СМИ: на Западе испугались поражения из-за "российской ловушки" на Украине