https://ria.ru/20230927/obse-1898795272.html

Так кто же убивает ОБСЕ? Статья постпреда России при организации Лукашевича

Так кто же убивает ОБСЕ? Статья постпреда России при организации Лукашевича - РИА Новости, 27.09.2023

Так кто же убивает ОБСЕ? Статья постпреда России при организации Лукашевича

В последнее время множатся спекуляции о якобы деструктивной роли России в ОБСЕ. Ее обвиняют во всех проблемах Организации, выставляют могильщиком, конструируют... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:00

2023-09-27T09:00

2023-09-27T09:00

в мире

россия

украина

обсе

нато

смм обсе

сша

александр лукашевич

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В последнее время множатся спекуляции о якобы деструктивной роли России в ОБСЕ. Ее обвиняют во всех проблемах Организации, выставляют могильщиком, конструируют шпионские конспирологические мифы, передергивают факты и обстоятельства. Хотим дать читателям возможность самим разобраться в происходящем.Истоки СБСЕ/ОБСЕ уходят в 1970-е годы. Тогда удалось создать уникальную платформу для диалога между Востоком и Западом, несмотря на все разделительные линии холодной войны. После завершения блокового противостояния в Евро-Атлантике эта структура стала оформляться в виде международной организации для сотрудничества по всему спектру проблем безопасности. К сожалению, этот процесс так и не был завершен. Однако ОБСЕ все же заняла позицию ведущего европейского форума по актуальным вопросам современной политики: всепогодного механизма, как говорят на профессиональном жаргоне. Диалог государств в ОБСЕ не прекращался никогда, даже в самые тяжелые кризисные времена. Например, в 1999 году на фоне варварских бомбежек Югославии странами НАТО дипломатическая работа в Вене не прерывалась. Это, в том числе, позволило стабилизировать обстановку.Уникальность ОБСЕ в том, что она объединяет 57 государств Евро-Атлантики: все страны Европы и постсоветского пространства, Монголию, а также США и Канаду. На венской площадке эти страны с разными политическими и экономическими интересами, собственными ценностными и культурно-историческими установками тем не менее приходят к общему знаменателю по параметрам сосуществования. Основа работы Организации — правило консенсуса при принятии решений. Оно отражает суверенное равенство всех государств-участников и означает, что даже самая маленькая страна может не допустить принятия решения, в котором не учтены ее интересы. Для этого все 57 стран ведут комплексные переговоры, находят точки соприкосновения и компромиссы. При этом важно понимать, что ОБСЕ — это не филиал НАТО и ЕС. Здесь нет "палочной дисциплины", чтобы всех принуждать к показному единомыслию. ОБСЕ предусматривает равновесное участие стран Евро-Атлантики и Евразии, где учет интересов друг друга — не пожелание, а аксиома.Сейчас этот важнейший дипломатический форум деградирует. Думаю, всем очевидно: не Россия десятилетиями приближает свою военную инфраструктуру к границам стран НАТО, а, наоборот, Североатлантический альянс воспользовался распадом СССР, чтобы освоить территории на Востоке, разместить на них свои базы и приблизить военную инфраструктуру вплотную к границам Российской Федерации, подвергая опасности мирное развитие нашего общества. Слова "НАТО никому не угрожает" опровергаются реальными шагами альянса по наращиванию своего военного потенциала. К тому же за последние тридцать лет НАТО осуществила ряд нелегитимных военных интервенций в суверенные государства, включая Югославию, Ирак, Ливию.Нельзя обеспечить свою безопасность за счет других. Это аксиома геополитики.Сейчас же шторм, вызванный нарушением этого закона сообщающихся сосудов, захлестнул ОБСЕ. На фоне ситуации, связанной с Украиной, группа западных стран, прежде всего членов НАТО во главе с США, подрывает нормальное дипломатическое взаимодействие. Работать в ОБСЕ все труднее: страны так называемого коллективного Запада забыли, что представляет собой цивилизованное общение. В ход идут самые грязные приемы: демонизация и расчеловечивание России, раскрутка шпиономании, обвинения нашей страны в "блокировании работы ОБСЕ". Имеет место переход на личности, оскорбления и угрозы в адрес российских дипломатов, вплоть до призывов к предательству.Огульные претензии к работающим в ОБСЕ россиянам в шпионаже — попросту метод недобросовестной конкуренции за места в ее структурах. Хотя наших соотечественников в этой системе и так на порядок меньше, чем тех же американцев или британцев. Недостойно прибегать к такой практике бездоказательного навешивания пошлых ярлыков.Отказ от дипломатической этики и вообще любых правил приличия оправдывают тем, что с Россией "больше не будет никаких дел как обычно" (no business as usual). Наши оппоненты уклоняются от профессиональных контактов практически на всех уровнях. Они уверены, что с нашей страной надо говорить с позиции силы, решать все вопросы с Россией "на поле боя" руками украинцев. Все это, включая убежденность ряда западных стран в своей исключительности и вседозволенности, — очевидный вызов для нашей внешнеполитической службы. Но и в этих условиях мы, дипломаты России, стараемся выполнять свою основную функцию: поддерживать каналы коммуникации, быть готовыми к внятному и содержательному диалогу, транслировать сигналы с целью защиты интересов нашей страны.Другая предпосылка паралича, разбившего ОБСЕ, — утрата большинством европейских стран своей национальной идентичности и самостоятельности. Их политические элиты, пребывая в плену евро-атлантических иллюзий, ведут свои общества в ложном направлении, отличном от повседневных интересов рядовых граждан. Население Старого Света уже чувствует кошельками издержки навязываемого курса на конфронтацию и раздор. Печально, что среднестатистическому европейцу еще предстоит осознать происходящие процессы, как и в полной мере прочувствовать социально-экономические потрясения, пик которых еще впереди.Что же случилось на Украине? Относительно спокойное развитие этого образованного в 1991 году на развалинах СССР государства оборвалось после организованного Западом госпереворота в феврале 2014 года, когда стране сначала поставили ультиматум: быть с ЕС или с Россией. А затем стали активно создавать из нее враждебный антироссийский плацдарм, вкладываясь в ее милитаризацию и прямо натравливая на вооруженный конфликт с Россией, начало которого стало вопросом времени. При этом самих украинцев никто никогда не спрашивал, хотят ли они быть в полном подчинении у Запада в ущерб исторически тесным связям с Россией или, например, вступить в НАТО: за всю недолгую историю не было ни одного общенационального референдума на этот счет.С начала карательной силовой операции Киева против населения Донбасса в 2014 году Запад демонстративно не замечает зверств киевского режима против мирного населения и политических оппонентов, счет которым сегодня идет уже на тысячи. Под давлением США, Британии и их союзников молчит об этих преступлениях и руководство ОБСЕ — и северомакедонское действующее председательство, и генеральный секретарь. Пропитанные русофобией западные страны стремятся использовать ОБСЕ, чтобы штамповать откровенные фейки на основе якобы чьих-то рассказов о каких-то "российских военных преступлениях". Нагло врут даже тогда, когда сами западные журналисты волей-неволей развенчивают эти фейки. Для примера: так было с ударом 8 апреля 2022 года ракетным комплектом "Точка-У" по ж/д вокзалу Краматорска: тогда итальянские журналисты канала TGLa7 в новостном выпуске показали украинский серийный номер на обломках хвостовой части ракеты, прилетевшей на привокзальную площадь. Но даже после этого американский постпред и его друзья в ОБСЕ спустя полтора года продолжают бездоказательно обвинять российских военных. И таких примеров много, очень много.Поэтому оппонентов и возмущает российское присутствие в ОБСЕ: здесь звучит наш голос, излагающий неприглядные факты о роли натовского Запада в украинской трагедии, которые он пытается замолчать. Его проамериканские элиты привыкли диктовать. Бросать пропагандистские лозунги, стремясь выдавать желаемое за действительное. Россия в ОБСЕ для них как кость в горле, которая мешает беспрепятственно строить свой "миропорядок, основанный на правилах". Именно поэтому активизировалась кампания против участия российской стороны в Организации.И это на фоне того, что они сами дают в руки украинским преступникам-неонацистам современные и разрушительные вооружения, в том числе кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, чтобы конфликт длился еще дольше, а жертв было еще больше. И чтобы сама Украина в конечном счете превратилась в обезлюдевшую пустыню с непригодными для проживания землями.В ОБСЕ англосаксы и подчиненные их внешней политике страны пытаются плодить с помощью назначенных ими же "экспертов" некие доклады о так называемых зверствах российской военщины для пропагандистского очернения России. Вы не найдете там ссылок на серьезные и авторитетные источники — вместо этого лишь пересказы непроверенной информации из ангажированных украинских и западных СМИ и веб-ресурсов киевского режима. И подобные наспех слепленные сомнительные дайджесты подаются как "документальные доказательства".Многолетняя деятельность (с 1999 по 2022-й) офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине, который был обязан добиваться соблюдения украинскими властями принципов и обязательств ОБСЕ, оказалась безрезультатной и навредила имиджу ОБСЕ. Координатор никак не занимался реальными проблемами: дискриминационным давлением на неукраиноязычное большинство, зажимом свободы слова, политическими убийствами, репрессиями против канонической православной церкви и так далее.В итоге от безоглядной поддержки Западом киевского режима В. Зеленский решил, что ему позволено абсолютно все.В конце 2021 года Киев активизировал военные действия против жителей Донбасса. Предотвратить масштабную эскалацию была прямо обязана Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, в которой работали, кстати, российские наблюдатели (чуть меньше 40 в миссии, насчитывавшей порядка тысячи человек). Но в руководстве СММ россияне не присутствовали: эта миссия, по сути, находилась в руках представителей государств — членов НАТО и управлялась ими. В последние годы своего существования СММ не скрывала политическую ангажированность. У нас есть конкретные примеры того, как в Киеве редактировались отчеты команд наблюдателей из Донбасса, чтобы выгородить киевский режим. Первичные отчеты патрулей государствам — участникам ОБСЕ упорно не предоставляли: руководству миссии было что скрывать. Да и в Киеве также не хотели передачи отчетов СММ с мест всем государствам — участникам организации.Вместо реального содействия снижению эскалации и налаживанию прямого диалога между представителями Киева, Донецка и Луганска миссия отрабатывала заказ на выгораживание киевских марионеток НАТО и полное игнорирование существования ДНР и ЛНР и их властей. В итоге СММ потерпела фиаско и в марте 2022 года оказалась закрыта, дискредитировав себя и не выполнив ни одну из поставленных перед ней задач. При этом после начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля 2022 года наша страна сделала максимум возможного для быстрой, безопасной и надежной эвакуации международного персонала СММ. Ни один ее международный сотрудник не пострадал, не был убит или ранен.Пока миссия эвакуировалась с Украины, некоторые ее бронированные автомобили каким-то непонятным образом оказались в распоряжении пресловутого неонацистского батальона "Азов"* и даже успели поучаствовать в боевых действиях.На наши требования к Генеральному секретарю ОБСЕ сообщить Постоянному совету детали инцидентов с передачей машин в руки неонацистов до сих пор нет внятного ответа: имеющиеся в распоряжении секретариата ОБСЕ материалы на этот счет утаиваются. Никто не хочет объяснить, почему тайно и безвозмездно в мае 2022 года порядка пяти десятков бронированных автомобилей бывшей СММ были переданы прямо в руки режима В. Зеленского.Поэтому, когда вы в очередной раз услышите шумные манипуляции на тему, будто Россия "украла машины ОБСЕ", разместив их на охраняемых спецстоянках в ДНР и ЛНР, — вспоминайте о том, у кого на самом деле рыльце в пушку.После закрытия СММ вскрылись факты сотрудничества ее персонала с западными спецслужбами и передачи им информации, которая использовалась для корректировки и нанесения ударов по позициям сил ДНР и ЛНР, в результате которых гибли люди. Некоторые конкретные лица из числа местного персонала СММ задержаны и предстали перед российским судом.Сегодня на замену обанкротившимся присутствиям ОБСЕ на Украине страны Запада пытаются продвигать некую внебюджетную "программу поддержки Украины". Теперь под красивые слова о "развитии демократии и борьбе с коррупцией" Запад хочет незаконно использовать вывеску Организации.Содействие разрешению конфликтов в зоне своей ответственности — одна из важнейших задач ОБСЕ. Для этого у нее есть целый арсенал инструментов. Есть международно согласованные форматы урегулирования, в которых Организация играет важную роль. Сейчас мы наблюдаем, как некоторые западные страны целенаправленно разрушают такие многосторонние механизмы применительно к разным региональным конфликтным ситуациям.Это случилось, например, с Минской группой ОБСЕ. Ее сопредседатели (от России, США и Франции) с 1995 года совместно искали пути нормализации армяно-азербайджанских отношений. В прошлом году, однако, представители Вашингтона и Парижа просто самоустранились от работы в этом формате.Под угрозой оказалась и площадка для контактов Грузии с Абхазией и Южной Осетией — Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. В 2022 году из-за антироссийской линии отдельных сторон дискуссий (помимо России, в них принимают участие США при сопредседательстве ОБСЕ, ООН и ЕС) женевский формат был заморожен на девять месяцев. Понятно, что такие политически мотивированные паузы не идут на пользу стабильности региона. Теперь приднестровское урегулирование. Здесь фундаментом для переговоров является формат "5+2" (Молдова и Приднестровье + Россия, Украина, ОБСЕ, ЕС и США). Однако вместо кропотливой работы западные участники формата, да и в Кишиневе тоже, нам уже два года твердят, что он "поставлен на паузу", возобновление его работы невозможно.Охватившая многие европейские политические элиты и усердно подогреваемая Вашингтоном и Брюсселем русофобская истерия парализует практическую деятельность ОБСЕ в ее трех измерениях безопасности.ОБСЕ ранее могла похвастаться солидной экспертизой в сфере противодействия комплексу транснациональных вызовов — в частности, в областях антитеррора, наркопроблематики, оргпреступности, погран- и кибербезопасности. Однако сейчас идет планомерное сворачивание всех этих дискуссионных форматов в угоду политизированному обсуждению конфликта на Украине.Упуская из виду собственные просчеты в макроэкономической и энергетической политике, коллективный Запад голословно обвиняет Россию в провоцировании глобального энергетического и продовольственного кризиса. При этом сознательно замалчивается главный фактор сложившегося энергодефицита и роста цен на энергоресурсы в Европе: противоправные односторонние ограничения Запада в отношении России и политически мотивированный ускоренный отказ от поставок российских углеводородов. Уже сейчас это приводит к сокращению промышленного потенциала европейской экономики и снижению ее конкурентных преимуществ.В ОБСЕ нарастает дезинформационная кампания по назначению России единственно виновной в турбулентности на мировых продовольственных рынках. В реальности же за этим стоят попытки США и их сателлитов вытеснить Россию с мирового рынка продовольствия и обеспечить преимущества для собственных крупных агрокорпораций. Как говорится, ничего личного, только бизнес.Практически полностью уничтожено сотрудничество в гуманитарном измерении, долгое время являвшемся визитной карточкой ОБСЕ. Диалог по правозащитной проблематике де-факто свернут, а само направление работы украинизировано. С подачи недобросовестных рулевых в ОБСЕ стали нормой нарушения правил процедуры, проведение мероприятий так называемой третьей корзины без консультаций со всеми государствами-участниками, а также недопуск представителей российских общественных организаций на конференции и совещания. Цель таких действий очевидна : поддерживать антироссийский запал, замалчивать альтернативную точку зрения, а также превратить ОБСЕ в исключительно проукраинский форум, где все иные вопросы, которыми должна заниматься Организация, просто игнорируются. Странам к западу от Вены такой подход очень удобен, поскольку позволяет скрывать грубые нарушения прав человека у себя дома.То, что наши оппоненты лукаво называют креативной дипломатией, на самом деле является попыткой обойти главное, на чем построено ОБСЕ, — принцип консенсуса. В последнее время, даже не утруждая себя попытками найти компромиссы и развязки, западный альянс взял курс на проведение эрзац-мероприятий. Это грозит перерасти в создание параллельной ОБСЕ, где нет места уважению принятых обязательств и правилам процедуры. Все это несет большие риски и может в конечном итоге ударить по любому государству — когда наступит принципиальный для той или иной страны момент, ее позицию просто проигнорируют.Иллюзий быть не должно: у Запада никогда не было и не будет монополии на то, что происходит в ОБСЕ. Убежденность в обратном и является глубинной причиной, как принято говорить, кризиса идентичности Организации. Вера ряда стран в исключительность и безальтернативность западоцентричной модели восприятия мира разрушительна. Такое упрощение игнорирует тенденции по формированию многополярного мира, которые набирают силу безотносительно к тому, что на этот счет думают в странах Запада.Реальность свидетельствует: Россия никогда не была и не будет изолирована в глобальном мире. Она не закрывалась от честного диалога о мерах доверия и безопасности в Евразии и Евро-Атлантике, который бы учитывал интересы различных сторон. Но игра в одни ворота, а тем более игра в поддавки, нам не нужна. Наши оппоненты должны понимать, что Россия будет защищать свои законные интересы всеми доступными средствами, в том числе в рамках гарантированного ст.51 Устава ООН права на индивидуальную и коллективную самооборону. У нас есть для этого все необходимые ресурсы и возможности. Все же искренне надеемся, что дипломатия сможет удержать мир от большей конфронтации и сформировать устойчивые условия для безопасности в Евро-Атлантике. Главная задача дипломатов сейчас — не допустить масштабной военной эскалации в Европе. ОБСЕ — один из стержневых элементов, предотвращающих такой сценарий.Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ. Однако никто из обвинителей не раскрывает причину такой ситуации. А причина сводится к отсутствию бюджета Организации. Ведь до последнего времени наша страна всегда добросовестно выполняла свои финансовые обязательства. Платить мы не отказываемся, но только по обоснованным счетам, в основе которых лежат одобренные консенсусом решения по ассигнованиям. Без этого существует реальный риск, что Россия заплатит больше, чем должна, а переплачивать мы не намерены: деньги мы считать умеем, особенно когда речь идет о деньгах российских налогоплательщиков, направляемых на нужды международной бюрократии.Другой ключевой вопрос для Организации — избрание государства, которое возьмет на себя председательство в 2024 году. Убежден, что этот важнейший международный пост должна занять нейтральная страна с развитой политической культурой. На европейском политическом горизонте есть подобные страны, которые сохраняют верность традициям и культуре уважительного взаимодействия и пока еще сопротивляются политическому диктату Вашингтона и Брюсселя. Ценим их вдумчивость и принципиальность. Видим их потенциал в управлении многосторонними площадками. Исходим из того, что взвешенность политических элит, отстаивающих интересы своих граждан, а не навязываемых Брюсселем и Вашингтоном установок сформируют новую архитектуру безопасности с опорой на примат мирного сосуществования Востока и Запада.Над ОБСЕ нависла самая серьезная с момента ее создания экзистенциальная угроза. Методично уничтожаются фундаментальные основы ее функционирования. В этих условиях Россия пытается спасти ОБСЕ, а не разрушить ее. Кто же на самом деле стремится подписать смертный приговор Организации и с какой целью — судить вам, уважаемые читатели.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230926/obse-1898736322.html

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https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

https://ria.ru/20230614/donbass-1878039998.html

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