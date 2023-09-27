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В Кремле обвинили Клинтон в подмене понятий после ее слов о Путине и НАТО

В Кремле обвинили Клинтон в подмене понятий после ее слов о Путине и НАТО - РИА Новости, 27.09.2023

В Кремле обвинили Клинтон в подмене понятий после ее слов о Путине и НАТО

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон пытается подменить понятия, когда обвиняет Россию и Владимира Путина в расширении НАТО, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:40

2023-09-27T13:40

2023-09-27T16:39

нато

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон пытается подменить понятия, когда обвиняет Россию и Владимира Путина в расширении НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия", — отметил он.Так, чиновник напомнил, как экс-глава Госдепа подарила министру иностранных дел России Сергею Лаврову кнопку, на которой вместо слова "перезагрузка" было написано "перегрузка"."Понятно, что это была, наверное, не преднамеренная ошибка, хотя весьма говорящая сама по себе. Что касается последовательности действий президента Путина, то, наверное, нужно напомнить госпоже Клинтон многочисленные волны расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры альянса к нашей границе", — сказал Песков.По его словам, российский лидер настойчиво предлагал западным странам обсудить этот вопрос и выйти на подписание документа, проект которого был подготовлен, но зарубежные коллеги продемонстрировали решительный отказ обсуждать что-либо."И здесь совершенно ясно становится, что стало причиной специальной военной операции, которая проводится и продолжается", — резюмировал он.Ранее в среду агентство Reuters сообщило, что Клинтон во время выступления в Госдепартаменте обратилась к Путину по имени, заявив, что расширение Североатлантического альянса — последствие российской политики.

https://ria.ru/20230927/klinton-1898944919.html

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нато, владимир путин, дмитрий песков, хиллари клинтон, сша, россия, в мире, государственный департамент сша