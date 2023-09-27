https://ria.ru/20230927/niger-1899027267.html

СМИ: посол Франции в Нигере вернулся в Париж

СМИ: посол Франции в Нигере вернулся в Париж - РИА Новости, 27.09.2023

СМИ: посол Франции в Нигере вернулся в Париж

Посол Франции в Ниамее Сильвен Итте прибыл в Париж, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД страны. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:24

2023-09-27T18:24

2023-09-27T18:24

в мире

франция

нигер

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg

ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Посол Франции в Ниамее Сильвен Итте прибыл в Париж, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД страны. "Глава МИД [Катрин Колонна] приняла его на Набережной Орсэ (где расположено здание министерства - прим. ред.), чтобы поблагодарить за его работу и работу его команды на службе нашего государства в таких сложных условиях", - сообщило СМИ со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве. Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Военный совет Нигера сообщил, что Итте выехал из Нигера в Чад, откуда вылетел во Францию. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Макрон также сообщил, что французские военные покинут страну до конца 2023 года. Ранее мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, требуя немедленного освобождения президента Мохамеда Базума. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.

https://ria.ru/20230924/voyska-1898382017.html

https://ria.ru/20230917/investitsii-1896848640.html

франция

нигер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, нигер, переворот в нигере — 2023