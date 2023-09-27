СМИ: посол Франции в Нигере вернулся в Париж
AFP: глава МИД Франции Колонна приняла вернувшегося в Париж посла в Нигере
Здание МИД Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Посол Франции в Ниамее Сильвен Итте прибыл в Париж, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД страны.
"Глава МИД [Катрин Колонна] приняла его на Набережной Орсэ (где расположено здание министерства - прим. ред.), чтобы поблагодарить за его работу и работу его команды на службе нашего государства в таких сложных условиях", - сообщило СМИ со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве. Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Военный совет Нигера сообщил, что Итте выехал из Нигера в Чад, откуда вылетел во Францию.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Макрон также сообщил, что французские военные покинут страну до конца 2023 года.
Ранее мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, требуя немедленного освобождения президента Мохамеда Базума.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.