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СМИ: посол Франции в Нигере вернулся в Париж - РИА Новости, 27.09.2023
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18:24 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/niger-1899027267.html
СМИ: посол Франции в Нигере вернулся в Париж
СМИ: посол Франции в Нигере вернулся в Париж - РИА Новости, 27.09.2023
СМИ: посол Франции в Нигере вернулся в Париж
Посол Франции в Ниамее Сильвен Итте прибыл в Париж, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД страны. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:24
2023-09-27T18:24
в мире
франция
нигер
переворот в нигере — 2023
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Посол Франции в Ниамее Сильвен Итте прибыл в Париж, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД страны. "Глава МИД [Катрин Колонна] приняла его на Набережной Орсэ (где расположено здание министерства - прим. ред.), чтобы поблагодарить за его работу и работу его команды на службе нашего государства в таких сложных условиях", - сообщило СМИ со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве. Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Военный совет Нигера сообщил, что Итте выехал из Нигера в Чад, откуда вылетел во Францию. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Макрон также сообщил, что французские военные покинут страну до конца 2023 года. Ранее мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, требуя немедленного освобождения президента Мохамеда Базума. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.
https://ria.ru/20230924/voyska-1898382017.html
https://ria.ru/20230917/investitsii-1896848640.html
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в мире, франция, нигер, переворот в нигере — 2023
В мире, Франция, Нигер, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: посол Франции в Нигере вернулся в Париж

AFP: глава МИД Франции Колонна приняла вернувшегося в Париж посла в Нигере

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Посол Франции в Ниамее Сильвен Итте прибыл в Париж, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД страны.
"Глава МИД [Катрин Колонна] приняла его на Набережной Орсэ (где расположено здание министерства - прим. ред.), чтобы поблагодарить за его работу и работу его команды на службе нашего государства в таких сложных условиях", - сообщило СМИ со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве. Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Военный совет Нигера сообщил, что Итте выехал из Нигера в Чад, откуда вылетел во Францию.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Франция выведет войска из Нигера до конца года, заявил Макрон
24 сентября, 22:01
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Макрон также сообщил, что французские военные покинут страну до конца 2023 года.
Ранее мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, требуя немедленного освобождения президента Мохамеда Базума.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.
Париж - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Париж должен инвестировать в Сахель, а не в Киев, считают во Франции
17 сентября, 20:20
 
В миреФранцияНигерПереворот в Нигере — 2023
 
 
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