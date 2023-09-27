https://ria.ru/20230927/ndfl-1899031115.html

В ГД внесли проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей

В ГД внесли проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей - РИА Новости, 27.09.2023

В ГД внесли проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей

Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ граждан, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:46

2023-09-27T18:46

2023-09-27T18:47

леонид слуцкий (политик)

лдпр

экономика

госдума рф

общество

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ граждан, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента. В настоящее время базовая ставка НДФЛ в России составляет 13%, а для доходов свыше 5 миллионов рублей в год - 15%. Законопроект вносит в статью 217 Налогового кодекса изменения, которые с 1 января 2024 года освобождают от налога на доходы физических лиц заработную плату, размер которой не превышает 30 тысяч рублей в месяц. Это позволит таким лицам "сохранять большую часть своих заработанных средств и улучшить свой уровень жизни", считают разработчики. Сумму в 30 тысяч рублей они считают "оптимально взвешенной" для отмены НДФЛ, ведь она почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда, который с 1 января текущего года составил 16 242 рубля в месяц. Поэтому подобная мера поддержки будет "ощутимой особенно для малообеспеченных граждан", считают разработчики. Правительство РФ считает, что "идея поддержки наименее защищенных категорий граждан заслуживает особого внимания", но сам законопроект нуждается в существенной доработке. Ведь его положения не связывают право на получение соответствующего освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика (включая доходы от иных видов деятельности). А следовательно, воспользоваться предлагаемой льготой "могут в том числе налогоплательщики, не относящиеся к социально незащищенным слоям населения", замечает кабмин. Помимо этого, он напоминает, что действующее законодательство о налогах и сборах предусматривает инструменты для адресной поддержки определенных категорий населения, в том числе малоимущих граждан.

https://ria.ru/20230721/ndfl-1885423653.html

https://ria.ru/20230524/ndfl-1873905623.html

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леонид слуцкий (политик), лдпр, экономика, госдума рф, общество