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В МАИ разработали печь для экологичного сжигания мусора в поселках - РИА Новости, 27.09.2023
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Наука
 
08:15 27.09.2023 (обновлено: 09:27 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/nauka-1898866748.html
В МАИ разработали печь для экологичного сжигания мусора в поселках
В МАИ разработали печь для экологичного сжигания мусора в поселках - РИА Новости, 27.09.2023
В МАИ разработали печь для экологичного сжигания мусора в поселках
Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали мобильную печь для экологически чистого сжигания твердых бытовых отходов в деревнях и дачных... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:15
2023-09-27T09:27
россия
московский авиационный институт
технологии
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали мобильную печь для экологически чистого сжигания твердых бытовых отходов в деревнях и дачных поселках, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ. Планируется, что изобретение пригодится там, где строительство мусоросжигательных заводов нерентабельно из-за малого объема мусора. "Уникальность разработки – в ее мобильности. Плюс она действительно экологичная. На ее базе мы разработали способ термической нейтрализации токсичных веществ, которые под действием высокой температуры полностью уничтожаются. Из печи выходит бесцветный газ, а не черный дым, как на некоторых мусоросжигательных заводах", – рассказал один из изобретателей печи, профессор кафедры "Ракетные двигатели" МАИ, на базе которой ведется разработка, Василий Семенов. Печь рассчитана на сжигание от 3 до 8 кубометров твердых бытовых отходов. В установке предусмотрены две камеры разного размера. Мусор загружается в большую камеру и сжигается при температуре 600-700 градусов. Остатки отходов вместе с дымом поступают во второй отсек, куда подается дополнительный воздух и где происходит уже полное сгорание. При этом температура в печи возрастает до 1200 градусов, что в течение нескольких секунд приводит к обезвреживанию токсичных веществ. "Семисот градусов достаточно для того, чтобы сжигать любую органику. Однако металлические изделия огонь "не возьмет", и после завершения процедуры их все-таки придется отправлять на свалку обычным путем", – отметил Семенов. Предполагается, что мобильную печь будет доставлять в деревню специальный грузовик. После завершения процесса утилизации мусора грузовик сможет отправиться в следующий населенный пункт. Это гораздо практичнее по сравнению с обычным мусоровозом, которому постоянно приходится возвращаться на полигон из-за ограниченного объема контейнера. Печь может работать как на дизельном топливе, так и на керосине. Изобретение ученых МАИ также можно будет использовать для утилизации токсичных веществ на химических производствах. На текущем этапе завершены проектные работы. Разработчики ожидают интереса со стороны коммерческих предприятий для совместного создания опытного образца. По оценкам специалистов МАИ, установка для термической утилизации может быть готова в течение двух лет.
https://ria.ru/20230926/tekhnologii-1898785948.html
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россия, московский авиационный институт, технологии, навигатор абитуриента, университетская наука
Россия, Московский авиационный институт, Технологии, Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука
В МАИ разработали печь для экологичного сжигания мусора в поселках

Минобрнауки: ученые МАИ создали печь для экологически чистого сжигания мусора

© iStock.com / shironosovУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© iStock.com / shironosov
Ученые в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали мобильную печь для экологически чистого сжигания твердых бытовых отходов в деревнях и дачных поселках, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.
Планируется, что изобретение пригодится там, где строительство мусоросжигательных заводов нерентабельно из-за малого объема мусора.
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"Уникальность разработки – в ее мобильности. Плюс она действительно экологичная. На ее базе мы разработали способ термической нейтрализации токсичных веществ, которые под действием высокой температуры полностью уничтожаются. Из печи выходит бесцветный газ, а не черный дым, как на некоторых мусоросжигательных заводах", – рассказал один из изобретателей печи, профессор кафедры "Ракетные двигатели" МАИ, на базе которой ведется разработка, Василий Семенов.
Печь рассчитана на сжигание от 3 до 8 кубометров твердых бытовых отходов. В установке предусмотрены две камеры разного размера. Мусор загружается в большую камеру и сжигается при температуре 600-700 градусов. Остатки отходов вместе с дымом поступают во второй отсек, куда подается дополнительный воздух и где происходит уже полное сгорание. При этом температура в печи возрастает до 1200 градусов, что в течение нескольких секунд приводит к обезвреживанию токсичных веществ.
"Семисот градусов достаточно для того, чтобы сжигать любую органику. Однако металлические изделия огонь "не возьмет", и после завершения процедуры их все-таки придется отправлять на свалку обычным путем", – отметил Семенов.
Предполагается, что мобильную печь будет доставлять в деревню специальный грузовик. После завершения процесса утилизации мусора грузовик сможет отправиться в следующий населенный пункт. Это гораздо практичнее по сравнению с обычным мусоровозом, которому постоянно приходится возвращаться на полигон из-за ограниченного объема контейнера.
Печь может работать как на дизельном топливе, так и на керосине. Изобретение ученых МАИ также можно будет использовать для утилизации токсичных веществ на химических производствах.
На текущем этапе завершены проектные работы. Разработчики ожидают интереса со стороны коммерческих предприятий для совместного создания опытного образца. По оценкам специалистов МАИ, установка для термической утилизации может быть готова в течение двух лет.
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