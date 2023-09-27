https://ria.ru/20230927/natsist-1899054628.html

Канадские консерваторы призвали Трюдо извиниться за чествование нациста

Канадские консерваторы призвали Трюдо извиниться за чествование нациста - РИА Новости, 27.09.2023

Канадские консерваторы призвали Трюдо извиниться за чествование нациста

Лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальевр призвал премьера страны Джастина Трюдо извиниться за чествование эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте, а не... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:40

2023-09-27T20:40

2023-09-27T21:58

ярослав хунка

джастин трюдо

владимир зеленский

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальевр призвал премьера страны Джастина Трюдо извиниться за чествование эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте, а не перекладывать ответственность на других. "Премьер-министр сейчас ответственен за самый постыдный дипломатический момент в канадской истории. И что он делает: прячется в своем доме третий день вместо того, чтобы прийти в палату общин и признать свою ответственность. Всегда есть кто-то другой виноватый, когда дело касается Трюдо", - заявил Пуальевр в видеообращении. Политик подчеркнул, что ответственность неотделима от власти. "Если он хочет власти, то должен принять ответственность, извиниться перед евреями, поляками, украинцами и всеми канадцами", - сказал Пуальевр. В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.

https://ria.ru/20230927/skandal-1899048302.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

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ярослав хунка, джастин трюдо, владимир зеленский, в мире