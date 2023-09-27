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Канадские консерваторы призвали Трюдо извиниться за чествование нациста - РИА Новости, 27.09.2023
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20:40 27.09.2023 (обновлено: 21:58 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/natsist-1899054628.html
Канадские консерваторы призвали Трюдо извиниться за чествование нациста
Канадские консерваторы призвали Трюдо извиниться за чествование нациста - РИА Новости, 27.09.2023
Канадские консерваторы призвали Трюдо извиниться за чествование нациста
Лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальевр призвал премьера страны Джастина Трюдо извиниться за чествование эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте, а не... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:40
2023-09-27T21:58
ярослав хунка
джастин трюдо
владимир зеленский
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальевр призвал премьера страны Джастина Трюдо извиниться за чествование эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте, а не перекладывать ответственность на других. "Премьер-министр сейчас ответственен за самый постыдный дипломатический момент в канадской истории. И что он делает: прячется в своем доме третий день вместо того, чтобы прийти в палату общин и признать свою ответственность. Всегда есть кто-то другой виноватый, когда дело касается Трюдо", - заявил Пуальевр в видеообращении. Политик подчеркнул, что ответственность неотделима от власти. "Если он хочет власти, то должен принять ответственность, извиниться перед евреями, поляками, украинцами и всеми канадцами", - сказал Пуальевр. В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
https://ria.ru/20230927/skandal-1899048302.html
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ярослав хунка, джастин трюдо, владимир зеленский, в мире
Ярослав Хунка, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, В мире
Канадские консерваторы призвали Трюдо извиниться за чествование нациста

Лидер канадских консерваторов призвал Трюдо извиниться за чествование нациста

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальевр призвал премьера страны Джастина Трюдо извиниться за чествование эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте, а не перекладывать ответственность на других.
"Премьер-министр сейчас ответственен за самый постыдный дипломатический момент в канадской истории. И что он делает: прячется в своем доме третий день вместо того, чтобы прийти в палату общин и признать свою ответственность. Всегда есть кто-то другой виноватый, когда дело касается Трюдо", - заявил Пуальевр в видеообращении.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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Вчера, 19:55
Политик подчеркнул, что ответственность неотделима от власти. "Если он хочет власти, то должен принять ответственность, извиниться перед евреями, поляками, украинцами и всеми канадцами", - сказал Пуальевр.
В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
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Ярослав ХункаДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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