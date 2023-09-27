Эксперт назвал главное препятствие Молдавии на пути к НАТО
Эксперт: Молдавия не может вступить в НАТО, не решив проблему ПМР
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Заявления молдавских властей о поиске мирного решения для приднестровского конфликта и одновременное стремление присоединиться к военным блокам противоречат друг другу, считает бывший министр реинтеграции Молдавии, эксперт в области урегулирования конфликтов Института стратегических инициатив Василий Шова.
"Достичь политического консенсуса в Молдавии можно, обозначив стратегию: постоянный нейтралитет, вступление в ЕС и реинтеграция страны. Заявлять о мирном решении приднестровского конфликта и говорить о вступлении в военные блоки – это противоречит друг другу. Мы объявили, что мы нейтральное государство, и это сдерживает Молдавию от вовлечения в войну", - заявил Шова, выступая на конференции "Основы устойчивого развития и безопасного будущего".
По его словам, в решение вопроса об обеспечении безопасности страны должны быть вовлечены все политические силы страны. "Надо изменить закон так, чтобы все понимали, что такое молдавский нейтралитет. Я считаю, что опыт Австрии может служить для Молдавии примером устойчивого сохранения границ. Это более реалистичный для достижения целей пример. Если НАТО действительно признает нейтралитет Молдавии, то пусть обозначит это соответствующей нотой", - отметил Шова.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.