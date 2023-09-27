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Эксперт назвал главное препятствие Молдавии на пути к НАТО - РИА Новости, 27.09.2023
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17:54 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/nato-1899020766.html
Эксперт назвал главное препятствие Молдавии на пути к НАТО
Эксперт назвал главное препятствие Молдавии на пути к НАТО - РИА Новости, 27.09.2023
Эксперт назвал главное препятствие Молдавии на пути к НАТО
Заявления молдавских властей о поиске мирного решения для приднестровского конфликта и одновременное стремление присоединиться к военным блокам противоречат... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:54
2023-09-27T17:54
в мире
молдавия
кишинев
австрия
василий шова
майя санду
нато
евросоюз
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КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Заявления молдавских властей о поиске мирного решения для приднестровского конфликта и одновременное стремление присоединиться к военным блокам противоречат друг другу, считает бывший министр реинтеграции Молдавии, эксперт в области урегулирования конфликтов Института стратегических инициатив Василий Шова. "Достичь политического консенсуса в Молдавии можно, обозначив стратегию: постоянный нейтралитет, вступление в ЕС и реинтеграция страны. Заявлять о мирном решении приднестровского конфликта и говорить о вступлении в военные блоки – это противоречит друг другу. Мы объявили, что мы нейтральное государство, и это сдерживает Молдавию от вовлечения в войну", - заявил Шова, выступая на конференции "Основы устойчивого развития и безопасного будущего". По его словам, в решение вопроса об обеспечении безопасности страны должны быть вовлечены все политические силы страны. "Надо изменить закон так, чтобы все понимали, что такое молдавский нейтралитет. Я считаю, что опыт Австрии может служить для Молдавии примером устойчивого сохранения границ. Это более реалистичный для достижения целей пример. Если НАТО действительно признает нейтралитет Молдавии, то пусть обозначит это соответствующей нотой", - отметил Шова. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
https://ria.ru/20230920/pmr-1897608900.html
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в мире, молдавия, кишинев, австрия, василий шова, майя санду, нато, евросоюз, politico
В мире, Молдавия, Кишинев, Австрия, Василий Шова, Майя Санду, НАТО, Евросоюз, Politico
Эксперт назвал главное препятствие Молдавии на пути к НАТО

Эксперт: Молдавия не может вступить в НАТО, не решив проблему ПМР

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Заявления молдавских властей о поиске мирного решения для приднестровского конфликта и одновременное стремление присоединиться к военным блокам противоречат друг другу, считает бывший министр реинтеграции Молдавии, эксперт в области урегулирования конфликтов Института стратегических инициатив Василий Шова.
"Достичь политического консенсуса в Молдавии можно, обозначив стратегию: постоянный нейтралитет, вступление в ЕС и реинтеграция страны. Заявлять о мирном решении приднестровского конфликта и говорить о вступлении в военные блоки – это противоречит друг другу. Мы объявили, что мы нейтральное государство, и это сдерживает Молдавию от вовлечения в войну", - заявил Шова, выступая на конференции "Основы устойчивого развития и безопасного будущего".
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По его словам, в решение вопроса об обеспечении безопасности страны должны быть вовлечены все политические силы страны. "Надо изменить закон так, чтобы все понимали, что такое молдавский нейтралитет. Я считаю, что опыт Австрии может служить для Молдавии примером устойчивого сохранения границ. Это более реалистичный для достижения целей пример. Если НАТО действительно признает нейтралитет Молдавии, то пусть обозначит это соответствующей нотой", - отметил Шова.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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В миреМолдавияКишиневАвстрияВасилий ШоваМайя СандуНАТОЕвросоюзPolitico
 
 
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