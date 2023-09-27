https://ria.ru/20230927/nagornov-1899014761.html

Анатолий Нагорнов: чем удивит экспозиция Алтайского края на ВДНХ

Анатолий Нагорнов: чем удивит экспозиция Алтайского края на ВДНХ - РИА Новости, 27.09.2023

Анатолий Нагорнов: чем удивит экспозиция Алтайского края на ВДНХ

В ноябре этого года в Москве на территории ВДНХ откроется выставка-форум "Россия", где регионы будут представлять свои достижения, достопримечательности,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:39

2023-09-27T17:39

2023-09-27T17:39

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

алексей смертин

россия

интервью

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В ноябре этого года в Москве на территории ВДНХ откроется выставка-форум "Россия", где регионы будут представлять свои достижения, достопримечательности, перспективы. Каждый субъект Федерации постарается удивить, поразить, потрясти воображение. Экспозиция Алтайского края обещает быть одной из самых ярких. О том, что покажет москвичам и гостям столицы Алтайский край, в интервью РИА Новости рассказал врио заместителя председателя правительства Алтайского края, министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов. - Анатолий Анатольевич, какие цели ставит перед собой Алтайский край в качестве участника выставки-форума “Россия”? - Мы хотим продемонстрировать важнейшие технологические, инфраструктурные, социальные достижения и потенциал развития региона в различных отраслях, а также представить Алтайский край как комфортное место для жизни, работы и отдыха. Официальную делегацию региона возглавит губернатор Алтайского края Виктор Томенко. - А какие достижения покажет регион? - Стенд Алтайского края расположится в зоне Сибирского федерального округа в павильоне №75. Посетители стенда смогут ознакомиться с ключевыми достижениями в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, науке, образовании, здравоохранении, культуре, спорте, молодежной политике и социальной защите населения. Ряд из них уже опубликован и доступен для голосования на портале "Достижения.РФ". - Какова будет концепция стенда Алтайского края? - При проектировании стенда учтены исторические и географические аспекты региона. Уникальность нашей экспозиции заключается в многообразии представленных отраслей. Пожалуй, мы впервые смогли соединить в единый дизайн-проект множество региональных брендов: "А – это Алтайский край", "Алтайский край: Всё настоящее", "Алтайские продукты + 100 к здоровью!", "Барнаул – город в Сибири" и другие локальные бренды. В работе экспозиции будут использованы фото- и видеоматериалы, демонстрирующие красоту алтайской природы, достопримечательности региона. - На какие отрасли экономики будет обращено внимание посетителей? - Алтайский край – житница России, обеспечивающая продовольственную безопасность страны. Это место силы, начало величественной реки Обь, уникальные ленточные боры, горы и луга, чистый воздух и целебные травы. Традиционно регион является лидером по площади пашни, производству муки и крупы, гречихи, овса, масличного льна. Сегодня Алтайский край славится не только развитым сельским хозяйством, но и промышленным производством. Это единственный производитель полнокомплектных топливных систем класса "Евро-5", колесных дисков больших размеров. Семь из десяти паровых котлов, каждый пятый вагон производятся на Алтае. Еще одной из новых точек роста, благодаря сформированной за последние годы инфраструктуре, является туризм. Со всей этой информацией можно будет ознакомиться на стенде региона. Постоянно будут функционировать несколько уникальных, сменяемых фотозон, подчеркивающих многогранность Алтайского края. - Какую программу готовите на День региона? - День Алтайского края состоится 19 ноября. Ожидается насыщенная программа: это и презентация региона от губернатора Алтайского края Виктора Томенко, и культурно-развлекательные мероприятия с участием государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" им. А.Ф. Березикова, а также проведение зарядки с легендарным футболистом Алексеем Смертиным, презентация линии капсульной одежды регионального отделения Российского союза сельской молодежи "Село на стиле", интерактивная программа ремесленников и многое другое. - Каковы планы на деловую программу выставки-форума? - Деловой программой предусмотрены семинары и конференции, в частности это обмен лучшими практиками в области здравоохранения, социальной защиты населения, туризма. Образовательная программа будет состоять из серии выставок и мастер-классов: обучение резьбе по дереву, изготовлению сувенирной продукции, производству натуральных масел, полезных продуктов из дикоросов и так далее. В завершении дня состоится розыгрыш туристических путевок, в котором смогут принять участие все желающие. - Все ли достижения Алтайского края получится отразить в рамках экспозиции? - Чтобы наиболее полно и наглядно увидеть все то, чем мы гордимся, лучше всего лично посетить Алтайский край.

https://ria.ru/20230927/altay-1898907659.html

https://ria.ru/20230525/ekonomika-1874079689.html

https://ria.ru/20230926/spetsialisty-1898639203.html

https://ria.ru/20230525/turizm-1874079394.html

алтайский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алтайский край, виктор томенко, алексей смертин, россия, интервью