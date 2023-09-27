Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 27.09.2023 (обновлено: 07:16 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/most-1898863404.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 27.09.2023
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 18 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T07:15
2023-09-27T07:16
россия
республика крым
крымский мост
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882581674_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_55f9350de0f991260d744e71b3b619b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 18 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в среду в 6.53 мск"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230913/prizyvy-1896053538.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882581674_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_53ed4cb74a29ba168abaa365a98b1154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, крымский мост, общество
Россия, Республика Крым, Крымский мост, Общество
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Инфоцентр: на Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобиль на Крымском мосту
Автомобиль на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобиль на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 18 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в среду в 6.53 мск
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Жителя Сибири приговорили к семи годам за призывы к подрыву Крымского моста
13 сентября, 11:16
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
 
РоссияРеспублика КрымКрымский мостОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала