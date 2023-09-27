https://ria.ru/20230927/most-1898863404.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 27.09.2023
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 18 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T07:15
2023-09-27T07:15
2023-09-27T07:16
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 18 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в среду в 6.53 мск"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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россия, республика крым, крымский мост, общество
Россия, Республика Крым, Крымский мост, Общество
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымском мосту возобновили движение автотранспорта