https://ria.ru/20230927/moskva-1898906983.html

В Москве подготовили к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники

В Москве подготовили к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники - РИА Новости, 27.09.2023

В Москве подготовили к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил исполняющий заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:55

2023-09-27T11:55

2023-09-27T11:55

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил исполняющий заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Он отметил, что специалисты подготовили контейнеры для хранения противогололедных материалов: покрасили и обновили надписи на фронтальной и торцевой частях ящиков. Перед наступлением холодов их установят возле остановочных павильонов, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, на тротуарах и пешеходных маршрутах.

https://realty.ria.ru/20230927/zdanie-1898890372.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы