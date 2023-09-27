В Москве подготовили к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил исполняющий заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Он отметил, что специалисты подготовили контейнеры для хранения противогололедных материалов: покрасили и обновили надписи на фронтальной и торцевой частях ящиков. Перед наступлением холодов их установят возле остановочных павильонов, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, на тротуарах и пешеходных маршрутах.