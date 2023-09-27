Рейтинг@Mail.ru
Тепловые пункты Москвы оборудовали смарт-технологией поиска утечек - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:44 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/moskva-1898877359.html
Тепловые пункты Москвы оборудовали смарт-технологией поиска утечек
Тепловые пункты Москвы оборудовали смарт-технологией поиска утечек - РИА Новости, 27.09.2023
Тепловые пункты Москвы оборудовали смарт-технологией поиска утечек
Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали свыше 6,8 тысячи тепловых пунктов новой смарт-технологией поиска утечек, сообщил журналистам исполняющий... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:44
2023-09-27T09:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
моэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898875731_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_4371c204a6540e50aa3d897851ea9e6f.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали свыше 6,8 тысячи тепловых пунктов новой смарт-технологией поиска утечек, сообщил журналистам исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он пояснил, что в столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. "В настоящее время оборудуем тепловые пункты смарт-технологией поиска утечек, которая позволяет выявлять возможные ненадежные участки и оперативно их ремонтировать, предотвращая нештатные ситуации на теплосетях и сетях горячего водоснабжения… Из 10,6 тысячи тепловых пунктов ПАО "МОЭК" смарт-технологией уже оснащены свыше 6,8 тысячи", - сказал Бирюков. Он отметил, что в дальнейшем планируется оборудовать новой системой все объекты. Только за прошлый осенне-зимний период с ее помощью было обнаружено и устранено 841 нарушение в работе теплоэнергетического оборудования. Бирюков также рассказал, что алгоритмы выявления признаков скрытых утечек на разводящих тепловых сетях на основе анализа данных автоматизированной системы "Диспетчеризация" были разработаны в 2020 году. "Алгоритмы используют информацию порядка десяти различных датчиков с каждого теплового пункта, таким образом, программа в режиме реального времени анализирует незначительные изменения важнейших параметров за ночные часы работы оборудования, когда расход горячей воды минимальный", - пояснил Бирюков. Он отметил, что благодаря этому можно максимально точно определить тепловые потери и обозначить потенциально ненадежный участок, на который сразу направляется ремонтная бригада. Кроме того, система позволяет обнаружить незначительные технологические нарушения, которые на начальном этапе развития не имеют внешних признаков, например, вытекание теплоносителя или ухудшение параметров у потребителя.
https://ria.ru/20230925/otoplenie-1897584168.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898875731_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_09ab8db8e20a72917be61c6d21f4cf3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
Тепловые пункты Москвы оборудовали смарт-технологией поиска утечек

Бирюков: 6,8 тысяч тепловых пунктов Москвы оборудовали новой смарт-технологией

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыТепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек
Тепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Тепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали свыше 6,8 тысячи тепловых пунктов новой смарт-технологией поиска утечек, сообщил журналистам исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он пояснил, что в столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством.
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыТепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек
Тепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек
Тепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
1 из 3
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыТепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек
Тепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек
Тепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
2 из 3
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыТепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек
Тепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек
Тепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
3 из 3
Тепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
1 из 3
Тепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
2 из 3
Тепловой пункт, оборудованный смарт-технологией поиска утечек
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
3 из 3
"В настоящее время оборудуем тепловые пункты смарт-технологией поиска утечек, которая позволяет выявлять возможные ненадежные участки и оперативно их ремонтировать, предотвращая нештатные ситуации на теплосетях и сетях горячего водоснабжения… Из 10,6 тысячи тепловых пунктов ПАО "МОЭК" смарт-технологией уже оснащены свыше 6,8 тысячи", - сказал Бирюков.
Он отметил, что в дальнейшем планируется оборудовать новой системой все объекты. Только за прошлый осенне-зимний период с ее помощью было обнаружено и устранено 841 нарушение в работе теплоэнергетического оборудования.
Бирюков также рассказал, что алгоритмы выявления признаков скрытых утечек на разводящих тепловых сетях на основе анализа данных автоматизированной системы "Диспетчеризация" были разработаны в 2020 году.
"Алгоритмы используют информацию порядка десяти различных датчиков с каждого теплового пункта, таким образом, программа в режиме реального времени анализирует незначительные изменения важнейших параметров за ночные часы работы оборудования, когда расход горячей воды минимальный", - пояснил Бирюков.
Он отметил, что благодаря этому можно максимально точно определить тепловые потери и обозначить потенциально ненадежный участок, на который сразу направляется ремонтная бригада.
Кроме того, система позволяет обнаружить незначительные технологические нарушения, которые на начальном этапе развития не имеют внешних признаков, например, вытекание теплоносителя или ухудшение параметров у потребителя.
Отопление 2023 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Отопление в Москве в 2023 году: когда включат, как подготовиться к сезону
25 сентября, 15:20
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковМОЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала