https://ria.ru/20230927/moskva-1898877359.html

Тепловые пункты Москвы оборудовали смарт-технологией поиска утечек

Тепловые пункты Москвы оборудовали смарт-технологией поиска утечек - РИА Новости, 27.09.2023

Тепловые пункты Москвы оборудовали смарт-технологией поиска утечек

Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали свыше 6,8 тысячи тепловых пунктов новой смарт-технологией поиска утечек, сообщил журналистам исполняющий... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:44

2023-09-27T09:44

2023-09-27T09:44

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали свыше 6,8 тысячи тепловых пунктов новой смарт-технологией поиска утечек, сообщил журналистам исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он пояснил, что в столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. "В настоящее время оборудуем тепловые пункты смарт-технологией поиска утечек, которая позволяет выявлять возможные ненадежные участки и оперативно их ремонтировать, предотвращая нештатные ситуации на теплосетях и сетях горячего водоснабжения… Из 10,6 тысячи тепловых пунктов ПАО "МОЭК" смарт-технологией уже оснащены свыше 6,8 тысячи", - сказал Бирюков. Он отметил, что в дальнейшем планируется оборудовать новой системой все объекты. Только за прошлый осенне-зимний период с ее помощью было обнаружено и устранено 841 нарушение в работе теплоэнергетического оборудования. Бирюков также рассказал, что алгоритмы выявления признаков скрытых утечек на разводящих тепловых сетях на основе анализа данных автоматизированной системы "Диспетчеризация" были разработаны в 2020 году. "Алгоритмы используют информацию порядка десяти различных датчиков с каждого теплового пункта, таким образом, программа в режиме реального времени анализирует незначительные изменения важнейших параметров за ночные часы работы оборудования, когда расход горячей воды минимальный", - пояснил Бирюков. Он отметил, что благодаря этому можно максимально точно определить тепловые потери и обозначить потенциально ненадежный участок, на который сразу направляется ремонтная бригада. Кроме того, система позволяет обнаружить незначительные технологические нарушения, которые на начальном этапе развития не имеют внешних признаков, например, вытекание теплоносителя или ухудшение параметров у потребителя.

https://ria.ru/20230925/otoplenie-1897584168.html

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общество, москва, петр бирюков, моэк