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Собянин назвал число иностранных туристов, посетивших Москву в 2023 году - РИА Новости, 27.09.2023
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08:48 27.09.2023 (обновлено: 08:55 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/moskva-1898869897.html
Собянин назвал число иностранных туристов, посетивших Москву в 2023 году
Собянин назвал число иностранных туристов, посетивших Москву в 2023 году - РИА Новости, 27.09.2023
Собянин назвал число иностранных туристов, посетивших Москву в 2023 году
Почти 1 миллион иностранных туристов посетили Москву в первом полугодии 2023 года, за лето российская столица приняла свыше 600 тысяч гостей из-за рубежа,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:48
2023-09-27T08:55
новости - туризм
москва
китай
иран
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Почти 1 миллион иностранных туристов посетили Москву в первом полугодии 2023 года, за лето российская столица приняла свыше 600 тысяч гостей из-за рубежа, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. В среду отмечается Всемирный день туризма. "В первом полугодии в Москву приехал почти 1 миллион иностранных туристов. За лето – свыше 600 тысяч человек. Лидером среди стран дальнего зарубежья стал Китай. Также в топ-5 входят Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Индия", - заявил Собянин. Мэр также отметил, что среди путешественников из государств ближнего зарубежья преобладают граждане Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.
https://ria.ru/20230926/kitay-1898639559.html
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новости - туризм, москва, китай, иран, сергей собянин, россия
Новости - Туризм, Москва, Китай, Иран, Сергей Собянин, Россия
Собянин назвал число иностранных туристов, посетивших Москву в 2023 году

Собянин: в первом полугодии 2023 года Москву посетили 600 тысяч иностранцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Почти 1 миллион иностранных туристов посетили Москву в первом полугодии 2023 года, за лето российская столица приняла свыше 600 тысяч гостей из-за рубежа, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
В среду отмечается Всемирный день туризма.
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"В первом полугодии в Москву приехал почти 1 миллион иностранных туристов. За лето – свыше 600 тысяч человек. Лидером среди стран дальнего зарубежья стал Китай. Также в топ-5 входят Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Индия", - заявил Собянин.
Мэр также отметил, что среди путешественников из государств ближнего зарубежья преобладают граждане Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.
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