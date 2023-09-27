https://ria.ru/20230927/moskva-1898869897.html
Собянин назвал число иностранных туристов, посетивших Москву в 2023 году
Собянин назвал число иностранных туристов, посетивших Москву в 2023 году - РИА Новости, 27.09.2023
Собянин назвал число иностранных туристов, посетивших Москву в 2023 году
Почти 1 миллион иностранных туристов посетили Москву в первом полугодии 2023 года, за лето российская столица приняла свыше 600 тысяч гостей из-за рубежа,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:48
2023-09-27T08:48
2023-09-27T08:55
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Почти 1 миллион иностранных туристов посетили Москву в первом полугодии 2023 года, за лето российская столица приняла свыше 600 тысяч гостей из-за рубежа, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. В среду отмечается Всемирный день туризма. "В первом полугодии в Москву приехал почти 1 миллион иностранных туристов. За лето – свыше 600 тысяч человек. Лидером среди стран дальнего зарубежья стал Китай. Также в топ-5 входят Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Индия", - заявил Собянин. Мэр также отметил, что среди путешественников из государств ближнего зарубежья преобладают граждане Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.
https://ria.ru/20230926/kitay-1898639559.html
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новости - туризм, москва, китай, иран, сергей собянин, россия
Новости - Туризм, Москва, Китай, Иран, Сергей Собянин, Россия
Собянин назвал число иностранных туристов, посетивших Москву в 2023 году
Собянин: в первом полугодии 2023 года Москву посетили 600 тысяч иностранцев