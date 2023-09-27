Рейтинг@Mail.ru
Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
20:43 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/modernizatsiya-1899055383.html
Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года
Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 27.09.2023
Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года
Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года, помимо этого в регионе начнут работу два новых ОПС, сообщили в пресс-службе губернатора РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:43
2023-09-27T20:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
почта россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772931121_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c123dc0a5e22401e79cf6a9caa52ea37.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года, помимо этого в регионе начнут работу два новых ОПС, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В 2023 году открыли два новых ОПС в Котельниках и Домодедово, ещё два, в Балашихе и Химках, начнут работу до конца 2023-го. Кроме того, в текущем году дополнительно модернизируют 13 отделений (шесть – за счет Почты России, семь – из муниципального бюджета)", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, четыре почтовых отделения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, переместят в отремонтированные муниципальные помещения уже в следующем году. С 2021 года, таким образом, в регионе уже перенесли 15 объектов почтовой связи.
https://ria.ru/20230321/podezdy-1859562667.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772931121_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_96cce24d3f5e77f89405d13f833d2fe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), почта россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Почта России

Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудница отделения "Почты России"
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Сотрудница отделения "Почты России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года, помимо этого в регионе начнут работу два новых ОПС, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В 2023 году открыли два новых ОПС в Котельниках и Домодедово, ещё два, в Балашихе и Химках, начнут работу до конца 2023-го. Кроме того, в текущем году дополнительно модернизируют 13 отделений (шесть – за счет Почты России, семь – из муниципального бюджета)", - отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы, четыре почтовых отделения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, переместят в отремонтированные муниципальные помещения уже в следующем году. С 2021 года, таким образом, в регионе уже перенесли 15 объектов почтовой связи.
Ремонт подъезда - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Более 6000 подъездов отремонтируют в Подмосковье за 2023 год
21 марта, 17:56
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Почта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала