https://ria.ru/20230927/modernizatsiya-1899055383.html
Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года
Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 27.09.2023
Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года
Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года, помимо этого в регионе начнут работу два новых ОПС, сообщили в пресс-службе губернатора РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:43
2023-09-27T20:43
2023-09-27T20:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
почта россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772931121_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c123dc0a5e22401e79cf6a9caa52ea37.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года, помимо этого в регионе начнут работу два новых ОПС, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В 2023 году открыли два новых ОПС в Котельниках и Домодедово, ещё два, в Балашихе и Химках, начнут работу до конца 2023-го. Кроме того, в текущем году дополнительно модернизируют 13 отделений (шесть – за счет Почты России, семь – из муниципального бюджета)", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, четыре почтовых отделения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, переместят в отремонтированные муниципальные помещения уже в следующем году. С 2021 года, таким образом, в регионе уже перенесли 15 объектов почтовой связи.
https://ria.ru/20230321/podezdy-1859562667.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772931121_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_96cce24d3f5e77f89405d13f833d2fe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), почта россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Почта России