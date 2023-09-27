https://ria.ru/20230927/modernizatsiya-1899055383.html

Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года

Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 27.09.2023

Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года

Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года, помимо этого в регионе начнут работу два новых ОПС, сообщили в пресс-службе губернатора РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:43

2023-09-27T20:43

2023-09-27T20:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

почта россии

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тринадцать почтовых отделений модернизируют в Подмосковье до конца года, помимо этого в регионе начнут работу два новых ОПС, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В 2023 году открыли два новых ОПС в Котельниках и Домодедово, ещё два, в Балашихе и Химках, начнут работу до конца 2023-го. Кроме того, в текущем году дополнительно модернизируют 13 отделений (шесть – за счет Почты России, семь – из муниципального бюджета)", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, четыре почтовых отделения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, переместят в отремонтированные муниципальные помещения уже в следующем году. С 2021 года, таким образом, в регионе уже перенесли 15 объектов почтовой связи.

https://ria.ru/20230321/podezdy-1859562667.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), почта россии