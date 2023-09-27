https://ria.ru/20230927/mks-1898894288.html
Корабль "Союз МС-23" отстыковался от МКС
Корабль "Союз МС-23" отстыковался от МКС - РИА Новости, 27.09.2023
Корабль "Союз МС-23" отстыковался от МКС
Корабль "Союз МС-23" с возвращающимися на Землю российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и американцем Франциско Рубио отстыковался от... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:57
2023-09-27T10:57
2023-09-27T11:18
космос - риа наука
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Корабль "Союз МС-23" с возвращающимися на Землю российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и американцем Франциско Рубио отстыковался от МКС, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".Через несколько часов двигательная установка корабля должна включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. После этого "Союз МС-23" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с космонавтами войдет в атмосферу. Посадка в казахстанской степи ожидается в 14.17 мск. Для Прокопьева это был второй полет, Петелин и Рубио оказались на орбите впервые. К моменту посадки экипаж проведет в космосе 371 сутки. Это самый длительный полет по программе МКС.На станции остается экипаж 70-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, американки Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.Прокопьева, Петелина и Рубио доставил на МКС российский корабль "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года. 15 декабря после попадания, по официальным данным, микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения "Союза". Экипаж вынужден был остаться на МКС еще на полгода: специалисты решили, что возвращать космонавтов на таком корабле опасно. На замену поврежденному кораблю был отправлен "Союз МС-23".
https://ria.ru/20230904/korabl-1894003268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Международная космическая станция (МКС)
Корабль "Союз МС-23" отстыковался от МКС
Корабль "Союз МС-23" с Прокопьевым, Петелиным и Рубио отстыковался от МКС
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Корабль "Союз МС-23" с возвращающимися на Землю российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и американцем Франциско Рубио отстыковался от МКС, следует из трансляции
на сайте "Роскосмоса".
Через несколько часов двигательная установка корабля должна включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. После этого "Союз МС-23" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с космонавтами войдет в атмосферу. Посадка в казахстанской степи ожидается в 14.17 мск. Для Прокопьева это был второй полет, Петелин и Рубио оказались на орбите впервые. К моменту посадки экипаж проведет в космосе 371 сутки. Это самый длительный полет по программе МКС.
На станции остается экипаж 70-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко
, Николай Чуб
и Константин Борисов, американки Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, датчанин Андреас Могенсен
и японец Сатоси Фурукава.
Прокопьева, Петелина и Рубио доставил на МКС российский корабль "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года. 15 декабря после попадания, по официальным данным, микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения "Союза". Экипаж вынужден был остаться на МКС еще на полгода: специалисты решили, что возвращать космонавтов на таком корабле опасно. На замену поврежденному кораблю был отправлен "Союз МС-23".
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