https://ria.ru/20230927/mks-1898894288.html

Корабль "Союз МС-23" отстыковался от МКС

Корабль "Союз МС-23" отстыковался от МКС - РИА Новости, 27.09.2023

Корабль "Союз МС-23" отстыковался от МКС

Корабль "Союз МС-23" с возвращающимися на Землю российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и американцем Франциско Рубио отстыковался от... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:57

2023-09-27T10:57

2023-09-27T11:18

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Корабль "Союз МС-23" с возвращающимися на Землю российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и американцем Франциско Рубио отстыковался от МКС, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".Через несколько часов двигательная установка корабля должна включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. После этого "Союз МС-23" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с космонавтами войдет в атмосферу. Посадка в казахстанской степи ожидается в 14.17 мск. Для Прокопьева это был второй полет, Петелин и Рубио оказались на орбите впервые. К моменту посадки экипаж проведет в космосе 371 сутки. Это самый длительный полет по программе МКС.На станции остается экипаж 70-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, американки Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.Прокопьева, Петелина и Рубио доставил на МКС российский корабль "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года. 15 декабря после попадания, по официальным данным, микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения "Союза". Экипаж вынужден был остаться на МКС еще на полгода: специалисты решили, что возвращать космонавтов на таком корабле опасно. На замену поврежденному кораблю был отправлен "Союз МС-23".

https://ria.ru/20230904/korabl-1894003268.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)