https://ria.ru/20230927/mintrud-1898847937.html

Минтруд предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты

Минтруд предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты - РИА Новости, 27.09.2023

Минтруд предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты

Минтруд предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты при ее неначислении, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T00:26

2023-09-27T00:26

2023-09-27T02:00

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

зарплата

работа

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минтруд предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты при ее неначислении, сообщила пресс-служба министерства. "Минтруд предлагает расширить право на компенсацию в случае задержки зарплаты. Сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может", — говорится в сообщении.Для решения этой проблемы в ведомстве предложили внести изменения в статью 236 Трудового кодекса.Пресс-служба уточнила, что работник, который получил отпускные или оплату выполненной дополнительно работы по решению суда, сейчас не претендует на компенсацию именно за задержку средств, потому как эти выплаты не начислялись. В случае принятия поправок работодателя обяжут выплачивать проценты с того момента, когда работник фактически должен был получить деньги.Кроме того, по данным министерства, при нарушении установленного срока выплаты зарплаты от работодателя потребуют компенсацию за каждый день задержки в размере минимум 1/150 ставки Банка России, действующей на тот момент."Обращаем внимание, что в случае если работник восстановился на работе по решению суда, то компенсация не выплачивается и действует другой механизм… Работнику выплачивается в полном размере заработная плата за весь период такого вынужденного прогула", — добавила пресс-служба.Если за это время заработная плата повышалась, то средний заработок, определенный для оплаты времени вынужденного прогула, подлежит повышению на коэффициент повышения окладов (ставок) в организации за соответствующий период, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230925/pensiya-1898395639.html

https://ria.ru/20230925/zarplata-1897964986.html

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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), зарплата, работа