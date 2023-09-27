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В МИД заявили, что Россия отслеживает все действия США в Балтике - РИА Новости, 27.09.2023
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12:41 27.09.2023 (обновлено: 13:03 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/mid-1898919740.html
В МИД заявили, что Россия отслеживает все действия США в Балтике
В МИД заявили, что Россия отслеживает все действия США в Балтике - РИА Новости, 27.09.2023
В МИД заявили, что Россия отслеживает все действия США в Балтике
Россия внимательно следит за действиями США по подготовке к переброске в Европу ранее запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности систем,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:41
2023-09-27T13:03
россия
сша
в мире
вашингтон (штат)
мария захарова
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия внимательно следит за действиями США по подготовке к переброске в Европу ранее запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности систем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Речь идет о контейнерной пусковой установки под индексом MK-70, которая была создана на базе модуля МК-41 и обеспечивает применение не только SM-6, выполненной на базе противоракетного перехватчика и адаптированная под нанесение ударов по наземным и надводным целям, но и гораздо более дальнобойных ракет "Томагавк". Это не первое появление данной пусковой установки в Европе", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что год назад ВМС США перебрасывали "тогда еще фактически прототип MK-70 в одну из европейских стран НАТО для цели, так называемой, демонстрации самой возможности". По словам Захаровой, тогда эта демонстрация комментировалась Вашингтоном "весьма туманно - в частности, представители Пентагона постеснялись назвать страну, где презентация состоялась, а госдеп США на протяжении последних лет вообще ничего не говорит об активной деятельности американских военных по подготовке к развертыванию наземных РСМД в Европе и АТР"."Когда это Штатам не выгодно, они делают вид, что ничего не происходит... На этот раз ВМС США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки MK-70 в рамках военных учений. Таким образом, Вашингтон приступил, фактически, к обработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по целенаправленно разрушенному Вашингтоном договору о РСМД", - пояснила официальный представитель МИД."В контексте объявленного Россией одностороннего моратория на размещение РСМД наземного базирования мы самым внимательным образом отслеживаем любые шаги США по реализации дестабилизирующих планов, которые предполагают развертывание указанных вооружений. Хотелось бы напомнить, что жизнеспособность российского моратория напрямую связана с появлением в соответствующих регионах американских ракет упомянутого комплекса. Очень хотелось бы, чтобы на эту информацию обратили внимание американские СМИ, для которых бы потом не стало сюрпризом что-нибудь", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230927/ates-1898919485.html
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россия, сша, в мире, вашингтон (штат), мария захарова, нато, министерство обороны сша
Россия, США, В мире, Вашингтон (штат), Мария Захарова, НАТО, Министерство обороны США
В МИД заявили, что Россия отслеживает все действия США в Балтике

Захарова: Россия внимательно следит за военными действиями США в Балтике

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo / Десантный корабль США в Балтийском море
Десантный корабль США в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo /
Десантный корабль США в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия внимательно следит за действиями США по подготовке к переброске в Европу ранее запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности систем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Речь идет о контейнерной пусковой установки под индексом MK-70, которая была создана на базе модуля МК-41 и обеспечивает применение не только SM-6, выполненной на базе противоракетного перехватчика и адаптированная под нанесение ударов по наземным и надводным целям, но и гораздо более дальнобойных ракет "Томагавк". Это не первое появление данной пусковой установки в Европе", - сказала Захарова на брифинге.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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Она отметила, что год назад ВМС США перебрасывали "тогда еще фактически прототип MK-70 в одну из европейских стран НАТО для цели, так называемой, демонстрации самой возможности". По словам Захаровой, тогда эта демонстрация комментировалась Вашингтоном "весьма туманно - в частности, представители Пентагона постеснялись назвать страну, где презентация состоялась, а госдеп США на протяжении последних лет вообще ничего не говорит об активной деятельности американских военных по подготовке к развертыванию наземных РСМД в Европе и АТР".
"Когда это Штатам не выгодно, они делают вид, что ничего не происходит... На этот раз ВМС США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки MK-70 в рамках военных учений. Таким образом, Вашингтон приступил, фактически, к обработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по целенаправленно разрушенному Вашингтоном договору о РСМД", - пояснила официальный представитель МИД.
"В контексте объявленного Россией одностороннего моратория на размещение РСМД наземного базирования мы самым внимательным образом отслеживаем любые шаги США по реализации дестабилизирующих планов, которые предполагают развертывание указанных вооружений. Хотелось бы напомнить, что жизнеспособность российского моратория напрямую связана с появлением в соответствующих регионах американских ракет упомянутого комплекса. Очень хотелось бы, чтобы на эту информацию обратили внимание американские СМИ, для которых бы потом не стало сюрпризом что-нибудь", - заключила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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