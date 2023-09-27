https://ria.ru/20230927/mid-1898905679.html

Захарова прокомментировала обвинения комиссии ООН по Украине

Захарова прокомментировала обвинения комиссии ООН по Украине - РИА Новости, 27.09.2023

Захарова прокомментировала обвинения комиссии ООН по Украине

Обвинения против России, представленные "независимой международной комиссией" ООН по расследованию событий на Украине, не выдерживают никакой критики и... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:48

2023-09-27T11:48

2023-09-27T11:48

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оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Обвинения против России, представленные "независимой международной комиссией" ООН по расследованию событий на Украине, не выдерживают никакой критики и безосновательны, сам доклад комиссии подтверждает заказной характер ее деятельности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В российском дипведомстве обратили внимание на доклад от 25 сентября "независимой международной комиссии" по расследованию событий на Украине, которая в ходе сессии СПЧ ООН представила доклад об итогах своей деятельности. "Озвученные ее председателем, представителем Норвегии, Мёссе, обвинения, которые мы не можем квалифицировать иначе как безосновательные и бездоказательные в адрес российских властей, - ...они в принципе не выдерживают никакой критики", - сказала Захарова на брифинге. Она уточнила, что выводы комиссии основаны на ничем не подкрепленных рассказах случайных людей, которые позиционируют себя как жертв и очевидцев, якобы видевших "преступления" российских вооруженных сил. "Очередной доклад комиссии лишь подтверждает заказной, предвзятый, коррумпированный характер ее деятельности, который изначальной был заложен в антироссийской резолюции СПЧ 49/1, которая учредила этот механизм в марте 2022 года", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20230926/gazoprovody-1898743870.html

https://ria.ru/20230926/napadenie-1898637421.html

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в мире, россия, украина, норвегия, мария захарова, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)