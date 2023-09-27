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МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро - РИА Новости, 27.09.2023
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10:32 27.09.2023 (обновлено: 11:06 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/metro-1898885573.html
МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро
МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро - РИА Новости, 27.09.2023
МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разрабатывают новые требования к... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:32
2023-09-27T11:06
россия
внии гочс
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разрабатывают новые требования к использованию метрополитенов для защиты населения от различных средств поражения, нововведения будут касаться реконструируемых и вновь строящихся станций и линий метро. "Эксперты ВНИИ ГОЧС разрабатывают проект изменений к своду правил "Приспособление метрополитенов под защитные сооружения гражданской обороны. Общие правила проектирования", утвержденному в 2016 году. Обновленные требования будут применяться к реконструируемым и вновь строящимся станциям и линиям метрополитенов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ВНИИ ГОЧС. В институте отметили, что подготовка документа осуществляется по заказу федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Минстроя России. За прошедшие семь лет существенно изменились как нормативно-правовые, так и нормативно-технические документы в области гражданской обороны. В связи с этим проводится актуализация общих правил проектирования метрополитенов с учетом их приспособления под убежища и противорадиационные укрытия, а также для защиты людей от воздействия обычных фугасных и осколочных средств поражения. "Предварительный анализ показал, что применение актуализированного свода правил позволит существенно повысить защиту населения за счет расширения функционала метрополитенов. Это в свою очередь снизит финансовые затраты на выполнение инженерно-технических мероприятий в области гражданской обороны, таких, например, как строительство дополнительных защитных сооружений и поддержание их в готовности. Это особенно актуально для Москвы, где проживает более 13 миллионов человек, и для других городов, где уже есть или планируется строительство метрополитена", - приводит пресс-служба слова заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Игоря Сосунова. Ученый подчеркнул, что при разработке изменений к своду правил будет проведена терминологическая увязка с действующими нормативными документами, а также учтен практический опыт проектирования, строительства и эксплуатации метрополитена. "Кроме того, будут учтены требования к организации доступа различных групп населения, в том числе маломобильных, к метрополитену при его использовании в качестве объекта для защиты населения", - отметил руководитель научной работы доктор технических наук, профессор Геннадий Тонких.
https://ria.ru/20230719/ukrytiya-1885018278.html
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россия, внии гочс, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, ВНИИ ГОЧС, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро

МЧС обновит требования к использованию метро для защиты людей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московское метро. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разрабатывают новые требования к использованию метрополитенов для защиты населения от различных средств поражения, нововведения будут касаться реконструируемых и вновь строящихся станций и линий метро.
«
"Эксперты ВНИИ ГОЧС разрабатывают проект изменений к своду правил "Приспособление метрополитенов под защитные сооружения гражданской обороны. Общие правила проектирования", утвержденному в 2016 году. Обновленные требования будут применяться к реконструируемым и вновь строящимся станциям и линиям метрополитенов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ВНИИ ГОЧС.
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В институте отметили, что подготовка документа осуществляется по заказу федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Минстроя России. За прошедшие семь лет существенно изменились как нормативно-правовые, так и нормативно-технические документы в области гражданской обороны. В связи с этим проводится актуализация общих правил проектирования метрополитенов с учетом их приспособления под убежища и противорадиационные укрытия, а также для защиты людей от воздействия обычных фугасных и осколочных средств поражения.
«
"Предварительный анализ показал, что применение актуализированного свода правил позволит существенно повысить защиту населения за счет расширения функционала метрополитенов. Это в свою очередь снизит финансовые затраты на выполнение инженерно-технических мероприятий в области гражданской обороны, таких, например, как строительство дополнительных защитных сооружений и поддержание их в готовности. Это особенно актуально для Москвы, где проживает более 13 миллионов человек, и для других городов, где уже есть или планируется строительство метрополитена", - приводит пресс-служба слова заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Игоря Сосунова.
Ученый подчеркнул, что при разработке изменений к своду правил будет проведена терминологическая увязка с действующими нормативными документами, а также учтен практический опыт проектирования, строительства и эксплуатации метрополитена.
"Кроме того, будут учтены требования к организации доступа различных групп населения, в том числе маломобильных, к метрополитену при его использовании в качестве объекта для защиты населения", - отметил руководитель научной работы доктор технических наук, профессор Геннадий Тонких.
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