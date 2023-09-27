https://ria.ru/20230927/metro-1898885573.html

МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро

МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро - РИА Новости, 27.09.2023

МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разрабатывают новые требования к... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:32

2023-09-27T10:32

2023-09-27T11:06

россия

внии гочс

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разрабатывают новые требования к использованию метрополитенов для защиты населения от различных средств поражения, нововведения будут касаться реконструируемых и вновь строящихся станций и линий метро. "Эксперты ВНИИ ГОЧС разрабатывают проект изменений к своду правил "Приспособление метрополитенов под защитные сооружения гражданской обороны. Общие правила проектирования", утвержденному в 2016 году. Обновленные требования будут применяться к реконструируемым и вновь строящимся станциям и линиям метрополитенов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ВНИИ ГОЧС. В институте отметили, что подготовка документа осуществляется по заказу федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Минстроя России. За прошедшие семь лет существенно изменились как нормативно-правовые, так и нормативно-технические документы в области гражданской обороны. В связи с этим проводится актуализация общих правил проектирования метрополитенов с учетом их приспособления под убежища и противорадиационные укрытия, а также для защиты людей от воздействия обычных фугасных и осколочных средств поражения. "Предварительный анализ показал, что применение актуализированного свода правил позволит существенно повысить защиту населения за счет расширения функционала метрополитенов. Это в свою очередь снизит финансовые затраты на выполнение инженерно-технических мероприятий в области гражданской обороны, таких, например, как строительство дополнительных защитных сооружений и поддержание их в готовности. Это особенно актуально для Москвы, где проживает более 13 миллионов человек, и для других городов, где уже есть или планируется строительство метрополитена", - приводит пресс-служба слова заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Игоря Сосунова. Ученый подчеркнул, что при разработке изменений к своду правил будет проведена терминологическая увязка с действующими нормативными документами, а также учтен практический опыт проектирования, строительства и эксплуатации метрополитена. "Кроме того, будут учтены требования к организации доступа различных групп населения, в том числе маломобильных, к метрополитену при его использовании в качестве объекта для защиты населения", - отметил руководитель научной работы доктор технических наук, профессор Геннадий Тонких.

https://ria.ru/20230719/ukrytiya-1885018278.html

https://ria.ru/20191019/1559961471.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, внии гочс, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество