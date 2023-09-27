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Новый глава депкульта Москвы продолжит развитие творческой базы в столице - РИА Новости, 27.09.2023
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Культура
 
17:53 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/meriya-1899020189.html
Новый глава депкульта Москвы продолжит развитие творческой базы в столице
Новый глава депкульта Москвы продолжит развитие творческой базы в столице - РИА Новости, 27.09.2023
Новый глава депкульта Москвы продолжит развитие творческой базы в столице
Новый руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин продолжит развитие творческой базы столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:53
2023-09-27T17:53
культура
москва
латинская америка
китай
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новый руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин продолжит развитие творческой базы столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, который ранее возглавлял чиновник. "Алексей Фурсин в новой должности продолжит развитие творческой базы, создаваемой в столице десятками и сотнями лет. Сегодня она включает в себя знаменитые на весь мир театры, музеи, галереи, культурные центры, библиотеки, международные и локальные фестивали", – сказали в пресс-службе. Сам Фурсин отметил, что сегодня даже в условиях санкций креативный контент из российской столицы: кино, анимация, арт, мода, киберспорт и многое другое – востребован по всему миру: от Латинской Америки до Китая. &quot;А многие предприниматели в креативной сфере полностью изменили за это время свое отношение к бизнесу: с помощью города освоили азы ведения коммерческой деятельности, научились защищать права на продукцию интеллектуального труда и монетизировать свои творческие идеи&quot;, – сказал Фурсин.Ранее в среду указом мэра Москвы Алексей Фурсин был освобожден от должности руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы и возглавил столичный департамент культуры.
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москва, латинская америка, китай, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
Культура, Москва, Латинская Америка, Китай, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)
Новый глава депкульта Москвы продолжит развитие творческой базы в столице

Новый глава депкульта Москвы Фурсин продолжит развитие творческой базы в столице

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новый руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин продолжит развитие творческой базы столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, который ранее возглавлял чиновник.
«
"Алексей Фурсин в новой должности продолжит развитие творческой базы, создаваемой в столице десятками и сотнями лет. Сегодня она включает в себя знаменитые на весь мир театры, музеи, галереи, культурные центры, библиотеки, международные и локальные фестивали", – сказали в пресс-службе.
Сам Фурсин отметил, что сегодня даже в условиях санкций креативный контент из российской столицы: кино, анимация, арт, мода, киберспорт и многое другое – востребован по всему миру: от Латинской Америки до Китая.
«

"А многие предприниматели в креативной сфере полностью изменили за это время свое отношение к бизнесу: с помощью города освоили азы ведения коммерческой деятельности, научились защищать права на продукцию интеллектуального труда и монетизировать свои творческие идеи", – сказал Фурсин.

Ранее в среду указом мэра Москвы Алексей Фурсин был освобожден от должности руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы и возглавил столичный департамент культуры.
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КультураМоскваЛатинская АмерикаКитайАлексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)
 
 
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