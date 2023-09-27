https://ria.ru/20230927/meriya-1899020189.html

Новый глава депкульта Москвы продолжит развитие творческой базы в столице

Новый глава депкульта Москвы продолжит развитие творческой базы в столице - РИА Новости, 27.09.2023

Новый глава депкульта Москвы продолжит развитие творческой базы в столице

Новый руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин продолжит развитие творческой базы столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:53

2023-09-27T17:53

2023-09-27T17:53

культура

москва

латинская америка

китай

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новый руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин продолжит развитие творческой базы столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, который ранее возглавлял чиновник. "Алексей Фурсин в новой должности продолжит развитие творческой базы, создаваемой в столице десятками и сотнями лет. Сегодня она включает в себя знаменитые на весь мир театры, музеи, галереи, культурные центры, библиотеки, международные и локальные фестивали", – сказали в пресс-службе. Сам Фурсин отметил, что сегодня даже в условиях санкций креативный контент из российской столицы: кино, анимация, арт, мода, киберспорт и многое другое – востребован по всему миру: от Латинской Америки до Китая. "А многие предприниматели в креативной сфере полностью изменили за это время свое отношение к бизнесу: с помощью города освоили азы ведения коммерческой деятельности, научились защищать права на продукцию интеллектуального труда и монетизировать свои творческие идеи", – сказал Фурсин.Ранее в среду указом мэра Москвы Алексей Фурсин был освобожден от должности руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы и возглавил столичный департамент культуры.

https://ria.ru/20221219/kibovskiy-1839719148.html

москва

латинская америка

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

москва, латинская америка, китай, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)