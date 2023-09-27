Новый глава депкульта Москвы продолжит развитие творческой базы в столице
Новый глава депкульта Москвы Фурсин продолжит развитие творческой базы в столице
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин
© Фотохост-агентство РИА Новости
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новый руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин продолжит развитие творческой базы столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, который ранее возглавлял чиновник.
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"Алексей Фурсин в новой должности продолжит развитие творческой базы, создаваемой в столице десятками и сотнями лет. Сегодня она включает в себя знаменитые на весь мир театры, музеи, галереи, культурные центры, библиотеки, международные и локальные фестивали", – сказали в пресс-службе.
Сам Фурсин отметил, что сегодня даже в условиях санкций креативный контент из российской столицы: кино, анимация, арт, мода, киберспорт и многое другое – востребован по всему миру: от Латинской Америки до Китая.
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"А многие предприниматели в креативной сфере полностью изменили за это время свое отношение к бизнесу: с помощью города освоили азы ведения коммерческой деятельности, научились защищать права на продукцию интеллектуального труда и монетизировать свои творческие идеи", – сказал Фурсин.
Ранее в среду указом мэра Москвы Алексей Фурсин был освобожден от должности руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы и возглавил столичный департамент культуры.