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Американского сенатора Менендеса освободили под залог - РИА Новости, 27.09.2023
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18:54 27.09.2023 (обновлено: 21:53 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/menendes-1899032725.html
Американского сенатора Менендеса освободили под залог
Американского сенатора Менендеса освободили под залог - РИА Новости, 27.09.2023
Американского сенатора Менендеса освободили под залог
Сенатор США Роберт Менендес, обвиняемый в оказании содействия бизнесменам и властям Египта за взятки, освобожден под залог в зале суда вместе со своей женой и... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:54
2023-09-27T21:53
сша
нью-джерси
флорида
роберт менендес
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Сенатор США Роберт Менендес, обвиняемый в оказании содействия бизнесменам и властям Египта за взятки, освобожден под залог в зале суда вместе со своей женой и еще двумя фигурантами, передает корреспондент РИА Новости.Менендеса обязали внести залог в 100 тысяч долларов, его жену - 250 тысяч долларов. Им введены ограничения на поездки. В частности, сенатору разрешено ездить за рубеж только по официальным делам.Чета обязана сдать личные паспорта. За ними установлен надзор до суда.Следующее заседание намечено на 2 октября.Демократ из Нью-Джерси, известный в том числе своей многолетней антироссийской позицией, обвиняется в коррупции, в том числе в оказании содействия за крупные взятки властям Египта и помощи подельникам-бизнесменам в закрытии уголовных дел. Вину он не признает.Менендес, у которого при обыске нашли три килограмма золота и наличность на полмиллиона долларов, выразил уверенность в том, что его дело благополучно разрешится, когда будут представлены все факты, и пообещал продолжать свою "важную работу", не отвлекаясь на безосновательные обвинения.Это второе обвинение, которое выдвигают против сенатора за восемь лет: в ноябре 2017 года присяжные на процессе по обвинению во взятках от богатого окулиста из Флориды шесть дней совещались, но так и не вынесли общего решения, и суд прекратил производство.
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сша, нью-джерси, флорида, роберт менендес, в мире
США, Нью-Джерси, Флорида, Роберт Менендес, В мире
Американского сенатора Менендеса освободили под залог

Американского сенатора Менендеса и его жену освободили под залог в зале суда

© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYСенатор США Роберт Менендес и его жена Надин Арсланян прибывают в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка. 27 сентября 2023
Сенатор США Роберт Менендес и его жена Надин Арсланян прибывают в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка. 27 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Сенатор США Роберт Менендес и его жена Надин Арсланян прибывают в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка. 27 сентября 2023
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Сенатор США Роберт Менендес, обвиняемый в оказании содействия бизнесменам и властям Египта за взятки, освобожден под залог в зале суда вместе со своей женой и еще двумя фигурантами, передает корреспондент РИА Новости.
Менендеса обязали внести залог в 100 тысяч долларов, его жену - 250 тысяч долларов. Им введены ограничения на поездки. В частности, сенатору разрешено ездить за рубеж только по официальным делам.
Чета обязана сдать личные паспорта. За ними установлен надзор до суда.
Следующее заседание намечено на 2 октября.
Демократ из Нью-Джерси, известный в том числе своей многолетней антироссийской позицией, обвиняется в коррупции, в том числе в оказании содействия за крупные взятки властям Египта и помощи подельникам-бизнесменам в закрытии уголовных дел. Вину он не признает.
Менендес, у которого при обыске нашли три килограмма золота и наличность на полмиллиона долларов, выразил уверенность в том, что его дело благополучно разрешится, когда будут представлены все факты, и пообещал продолжать свою "важную работу", не отвлекаясь на безосновательные обвинения.
Это второе обвинение, которое выдвигают против сенатора за восемь лет: в ноябре 2017 года присяжные на процессе по обвинению во взятках от богатого окулиста из Флориды шесть дней совещались, но так и не вынесли общего решения, и суд прекратил производство.
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