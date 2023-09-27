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Количество участников конкурса "Мастер года" возросло до 4 тысяч

Количество участников конкурса "Мастер года" возросло до 4 тысяч - РИА Новости, 27.09.2023

Количество участников конкурса "Мастер года" возросло до 4 тысяч

В Год педагога и наставника число участников Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:16

2023-09-27T10:16

2023-09-27T10:16

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Год педагога и наставника число участников Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" выросло с 2,5 тыс. до 4 тыс. человек. Конкурс охватывает все регионы России, в том числе ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом, как сообщает Минпросвещения, рассказал директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин. По его словам, фигура мастера производственного обучения является ключевой в развитии системы среднего профессионального образования."Система СПО – это большая система, которая, прежде всего, работает на то, чтобы закрывать кадровый дефицит. Она объединяет почти 3,5 тысячи образовательных организаций, среди работников этой системы числится 200 тысяч человек. Система СПО объединяет также 3,7 миллиона студентов", – сообщил Виктор Неумывакин.Виктор Неумывакин подчеркнул, что в этом году Всероссийский конкурс "Мастер года" открывает Большую учительскую неделю – ключевое событие для всего профессионального педагогического сообщества. Итоги конкурса будут подведены в рамках Дня СПО, который согласно Указу Президента России отмечается 2 октября.Виктор Неумывакин обратил внимание, что в этом году конкурс "Мастер года" имеет отличительные особенности."С первого года в этот конкурс включились абсолютно все субъекты РФ, и этот год не является для нас исключением. В 2023 году в конкурсе "Мастер года" принимают участие все 89 субъектов РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Охват участников у этого конкурса очень большой. Если в прошлом году это было 2,5 тысячи участников, то в этом году уже порядка 4 тысяч участников конкурса", – сказал директор департамента.Также руководитель департамента отметил, что за короткое время конкурс приобрел большую значимость в субъектах страны. Региональные этапы проходят с участием губернаторов, на финальные соревнования приезжает не один представитель, а целая команда студентов, которые болеют за своего преподавателя.Директор Департамента Минпросвещения России сообщил, что основной площадкой празднования Дня СПО и проведения финала "Мастера года" станет Тульская область – регион, где живет и работает победитель конкурса 2022 года педагог Ирина Демихова. Он также подчеркнул, что в этом году победитель конкурса "Мастер года" получит премию в размере 200 тыс. рублей. Имя победителя состязания назовут в День СПО.Виктор Неумывакин напомнил, что в течение всего года проводилась эстафета флага "Мастера года", которая охватила семь федеральных округов. Старт этой эстафете дал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов 27 февраля в Республике Адыгея. Сейчас флаг находится в Тульской области.Финальные состязания Всероссийского конкурса "Мастер года" пройдут с 28 сентября по 2 октября на 12 площадках. В организации состязания будет задействовано порядка 800 обучающихся образовательных организаций Тульской области, более 200 экспертов и 152 волонтера. Общее количество участников превысит 1800 человек.В рамках деловой программы конкурса состоится XII съезд Союза директоров образовательных организаций СПО РФ.30 сентября пройдет финальное конкурсное испытание "Открытый урок". Его участники продемонстрируют уникальные подходы к обучению и владение передовыми технологиями практической подготовки. По итогам состязания будут определены десять лауреатов, которые выполнят задание в рамках заключительного конкурсного испытания "Влюбить в профессию". Финалисты расскажут о профессиональных компетенциях по формированию мотивации выбора профессии.Всего в финале конкурса "Мастер года" восемь номинаций: "Мастер эффективных технологий", "Самый активный регион", "Преданность профессии", "Приз зрительских симпатий", "Сердце сообщества", "Цифровой педагог", "Выбор Первых", а также специальная номинация от Общероссийского Профсоюза образования.Всероссийский конкурс "Мастер года" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования, расширение творческих связей, обмен новыми идеями и демонстрацию достижений.Организаторами конкурса этого года выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Государственный университет просвещения и Общероссийский Профсоюз образования, а также Правительство Тульской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование