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В Филадельфии мародеры разбросали по улице айфоны и айпады - РИА Новости, 27.09.2023
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15:09 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/marodery-1898965696.html
В Филадельфии мародеры разбросали по улице айфоны и айпады
В Филадельфии мародеры разбросали по улице айфоны и айпады - РИА Новости, 27.09.2023
В Филадельфии мародеры разбросали по улице айфоны и айпады
Сотня мародеров прошла по улицам Филадельфии во вторник вечером, пострадали несколько магазинов и дорогостоящая техника, сообщает филадельфийский телеканал FOX... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:09
2023-09-27T15:09
филадельфия
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сша
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Сотня мародеров прошла по улицам Филадельфии во вторник вечером, пострадали несколько магазинов и дорогостоящая техника, сообщает филадельфийский телеканал FOX 29 со ссылкой на местную полицию. "Около 20.00 часов (3.00 мск – ред.) нам стало поступать многочисленное количество звонков, и некоторые наши офицеры увидели, как большие группы молодежи собираются и направляются в центральный район города. Где-то около 20.00 часов нам начали поступать многочисленные звонки от некоторых предприятий... в магазины которых начали вламываться и разграблять их", - рассказал представитель полиции, временный уполномоченный Джон Стенфорд FOX 29. Толпа мародеров "выросла до 100 человек", были задержаны "15-20 людей" и изъяты "минимум два огнестрельных оружия", сообщает телеканал. В числе пострадавших магазинов, по информации телеканала, оказался магазин компании Apple. Мародеры попытались украсть смартфоны iPhone и планшеты iPad, но бросили их на улице, когда поняли, что противокражная система устройств не позволит их использовать, сообщает FOX 29. Стэнфорд также сообщил телеканалу, что акт мародерства "не имеет ничего общего" с протестами, прошедшими в городе ранее в тот же вечер. По информации FOX 29, акция протеста была направлена против решения суда отклонить обвинения против бывшего полицейского, застрелившего при исполнении 27-летнего мужчину в августе.
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филадельфия, в мире, сша
Филадельфия, В мире, США
В Филадельфии мародеры разбросали по улице айфоны и айпады

FOX 29: в Филадельфии около ста мародеров попытались украсть айфоны и айпады

© Кадр видео из социальной сетиПолиция задерживает мародеров в Филадельфии
Полиция задерживает мародеров в Филадельфии
© Кадр видео из социальной сети
Полиция задерживает мародеров в Филадельфии
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Сотня мародеров прошла по улицам Филадельфии во вторник вечером, пострадали несколько магазинов и дорогостоящая техника, сообщает филадельфийский телеканал FOX 29 со ссылкой на местную полицию.
"Около 20.00 часов (3.00 мск – ред.) нам стало поступать многочисленное количество звонков, и некоторые наши офицеры увидели, как большие группы молодежи собираются и направляются в центральный район города. Где-то около 20.00 часов нам начали поступать многочисленные звонки от некоторых предприятий... в магазины которых начали вламываться и разграблять их", - рассказал представитель полиции, временный уполномоченный Джон Стенфорд FOX 29.
Толпа мародеров "выросла до 100 человек", были задержаны "15-20 людей" и изъяты "минимум два огнестрельных оружия", сообщает телеканал.
В числе пострадавших магазинов, по информации телеканала, оказался магазин компании Apple. Мародеры попытались украсть смартфоны iPhone и планшеты iPad, но бросили их на улице, когда поняли, что противокражная система устройств не позволит их использовать, сообщает FOX 29.
Стэнфорд также сообщил телеканалу, что акт мародерства "не имеет ничего общего" с протестами, прошедшими в городе ранее в тот же вечер. По информации FOX 29, акция протеста была направлена против решения суда отклонить обвинения против бывшего полицейского, застрелившего при исполнении 27-летнего мужчину в августе.
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