https://ria.ru/20230927/markirovka-1898990120.html

Минпромторг планирует начать маркировку косметики и бытовой химии

Минпромторг планирует начать маркировку косметики и бытовой химии - РИА Новости, 27.09.2023

Минпромторг планирует начать маркировку косметики и бытовой химии

Минпромторг РФ планирует начать маркировку косметики и бытовой химии, это находится в ближайших планах министерства, сообщил вице-премьер - глава ведомства... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:18

2023-09-27T16:18

2023-09-27T17:16

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782313975_0:233:2814:1816_1920x0_80_0_0_1e4e9a41c3240a7812564e42903534bc.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует начать маркировку косметики и бытовой химии, это находится в ближайших планах министерства, сообщил вице-премьер - глава ведомства Денис Мантуров."Сегодня можно уверенно говорить, что институт маркировки состоялся, и она поставлена на поток. Сейчас проходят эксперименты по её расширению на, в частности, титановую продукцию, на средства реабилитации, на икру. И в ближайших планах распространить инструмент на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, косметику, бытовую химию и ряд других товарных категорий", - сказал он в ходе совещания членов кабмина с президентом РФ. О планах по маркировке косметики и бытовой химии ранее официально не объявлялось. Мантуров также подчеркнул, что при планировании этой работы министерство всегда исходит из состояния рынка и готовности самих производителей плавно внедрять маркировку.По словам вице-премьера, маркировка, во-первых, даёт социальный эффект. Лучше всего его отражает фармацевтическая отрасль: только за прошлый год с помощью этого механизма удалось в три раза снизить реализацию просроченных лекарств. Кроме того, маркировка позволяет бороться с проникновением на чёрный рынок дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний, терапии ВИЧ и для борьбы с ковидом.Мантуров также напомнил о бесплатном приложении "Честный знак", через которое можно проверить подлинность товара. Минпромторг и Минцифры сейчас работают над включением его в перечень программ для обязательной предустановки на все телефоны, ввозимые в Россию, уточнил он.Также ключевая цель маркировки – защита от контрафакта и высвобождение спроса для продукции добросовестных участников рынка. "Здесь уже есть ощутимые результаты. В частности, доля нелегальных товаров парфюмерной отрасли сократилась на четверть, по обуви - на треть, а по шинам и покрышкам - в два раза", - отметил вице-премьер.Кроме граждан и бизнеса эффекты от внедрения маркировки получает и бюджетная система. "За годы реализации механизма прямые и косвенные дополнительные налоговые поступления составили 471 миллиард рублей. Что важно, фискальные результаты возникают практически сразу после включения в проект новой товарной группы. В частности, уже за первый год объем налоговых сборов по молочной продукции вырос на треть", - рассказал Мантуров.

https://ria.ru/20230906/vozvrat-1894434028.html

https://ria.ru/20230901/markirovka-1893531339.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, экономика