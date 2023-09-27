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Минпромторг планирует начать маркировку косметики и бытовой химии - РИА Новости, 27.09.2023
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16:18 27.09.2023 (обновлено: 17:16 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/markirovka-1898990120.html
Минпромторг планирует начать маркировку косметики и бытовой химии
Минпромторг планирует начать маркировку косметики и бытовой химии - РИА Новости, 27.09.2023
Минпромторг планирует начать маркировку косметики и бытовой химии
Минпромторг РФ планирует начать маркировку косметики и бытовой химии, это находится в ближайших планах министерства, сообщил вице-премьер - глава ведомства... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:18
2023-09-27T17:16
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
экономика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует начать маркировку косметики и бытовой химии, это находится в ближайших планах министерства, сообщил вице-премьер - глава ведомства Денис Мантуров."Сегодня можно уверенно говорить, что институт маркировки состоялся, и она поставлена на поток. Сейчас проходят эксперименты по её расширению на, в частности, титановую продукцию, на средства реабилитации, на икру. И в ближайших планах распространить инструмент на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, косметику, бытовую химию и ряд других товарных категорий", - сказал он в ходе совещания членов кабмина с президентом РФ. О планах по маркировке косметики и бытовой химии ранее официально не объявлялось. Мантуров также подчеркнул, что при планировании этой работы министерство всегда исходит из состояния рынка и готовности самих производителей плавно внедрять маркировку.По словам вице-премьера, маркировка, во-первых, даёт социальный эффект. Лучше всего его отражает фармацевтическая отрасль: только за прошлый год с помощью этого механизма удалось в три раза снизить реализацию просроченных лекарств. Кроме того, маркировка позволяет бороться с проникновением на чёрный рынок дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний, терапии ВИЧ и для борьбы с ковидом.Мантуров также напомнил о бесплатном приложении "Честный знак", через которое можно проверить подлинность товара. Минпромторг и Минцифры сейчас работают над включением его в перечень программ для обязательной предустановки на все телефоны, ввозимые в Россию, уточнил он.Также ключевая цель маркировки – защита от контрафакта и высвобождение спроса для продукции добросовестных участников рынка. "Здесь уже есть ощутимые результаты. В частности, доля нелегальных товаров парфюмерной отрасли сократилась на четверть, по обуви - на треть, а по шинам и покрышкам - в два раза", - отметил вице-премьер.Кроме граждан и бизнеса эффекты от внедрения маркировки получает и бюджетная система. "За годы реализации механизма прямые и косвенные дополнительные налоговые поступления составили 471 миллиард рублей. Что важно, фискальные результаты возникают практически сразу после включения в проект новой товарной группы. В частности, уже за первый год объем налоговых сборов по молочной продукции вырос на треть", - рассказал Мантуров.
https://ria.ru/20230906/vozvrat-1894434028.html
https://ria.ru/20230901/markirovka-1893531339.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, экономика
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Экономика
Минпромторг планирует начать маркировку косметики и бытовой химии

Мантуров: Минпромторг планирует начать маркировку косметики и бытовой химии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупательница в отделе бытовой химии
Покупательница в отделе бытовой химии - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница в отделе бытовой химии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует начать маркировку косметики и бытовой химии, это находится в ближайших планах министерства, сообщил вице-премьер - глава ведомства Денис Мантуров.
"Сегодня можно уверенно говорить, что институт маркировки состоялся, и она поставлена на поток. Сейчас проходят эксперименты по её расширению на, в частности, титановую продукцию, на средства реабилитации, на икру. И в ближайших планах распространить инструмент на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, косметику, бытовую химию и ряд других товарных категорий", - сказал он в ходе совещания членов кабмина с президентом РФ. О планах по маркировке косметики и бытовой химии ранее официально не объявлялось. Мантуров также подчеркнул, что при планировании этой работы министерство всегда исходит из состояния рынка и готовности самих производителей плавно внедрять маркировку.
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По словам вице-премьера, маркировка, во-первых, даёт социальный эффект. Лучше всего его отражает фармацевтическая отрасль: только за прошлый год с помощью этого механизма удалось в три раза снизить реализацию просроченных лекарств. Кроме того, маркировка позволяет бороться с проникновением на чёрный рынок дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний, терапии ВИЧ и для борьбы с ковидом.
Мантуров также напомнил о бесплатном приложении "Честный знак", через которое можно проверить подлинность товара. Минпромторг и Минцифры сейчас работают над включением его в перечень программ для обязательной предустановки на все телефоны, ввозимые в Россию, уточнил он.
Также ключевая цель маркировки – защита от контрафакта и высвобождение спроса для продукции добросовестных участников рынка. "Здесь уже есть ощутимые результаты. В частности, доля нелегальных товаров парфюмерной отрасли сократилась на четверть, по обуви - на треть, а по шинам и покрышкам - в два раза", - отметил вице-премьер.
Кроме граждан и бизнеса эффекты от внедрения маркировки получает и бюджетная система. "За годы реализации механизма прямые и косвенные дополнительные налоговые поступления составили 471 миллиард рублей. Что важно, фискальные результаты возникают практически сразу после включения в проект новой товарной группы. В частности, уже за первый год объем налоговых сборов по молочной продукции вырос на треть", - рассказал Мантуров.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровЭкономика
 
 
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