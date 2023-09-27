https://ria.ru/20230927/markirovka-1898919080.html
ЕАЭС унифицирует правила маркировки лекарств и некоторых гаджетов
ЕАЭС унифицирует правила маркировки лекарств и некоторых гаджетов - РИА Новости, 27.09.2023
ЕАЭС унифицирует правила маркировки лекарств и некоторых гаджетов
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение унифицировать в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) правила маркировки лекарств,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:37
2023-09-27T12:37
2023-09-27T12:37
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
экономика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение унифицировать в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) правила маркировки лекарств, безалкогольных напитков, в том числе соков, а также телефонов и ноутбуков, следует из сообщения комиссии. Уточняется, что, согласно принятым документам, государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев. "Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел комплекс инициативных предложений Сторон и принял решения об установлении унифицированных правил маркировки лекарственных препаратов, безалкогольных напитков, сока, а также телефонов и ноутбуков в странах Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении. Таким образом, во всех случаях в каждой из стран ЕАЭС будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных в соответствии с унифицированными требованиями. При этом в связи с особенностями системы маркировки лекарственных препаратов в Кыргызстане совет предусмотрел изъятие, позволяющее применять требования к средству идентификации, отличные от принятого решения. "В связи с позициями государств-членов Союза в решениях отдельно отмечено отсутствие намерений у ряда стран вводить маркировку на текущем этапе. Так, в отношении лекарств – это Республика Армения, в отношении безалкогольных напитков и соков – Республика Казахстан, а в отношении ноутбуков и телефонов – Республика Казахстан и Кыргызская Республика", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230901/markirovka-1893531339.html
https://ria.ru/20230821/mironov-1891330472.html
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евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, экономика
Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Экономика
ЕАЭС унифицирует правила маркировки лекарств и некоторых гаджетов
ЕАЭС унифицирует правила маркировки лекарств, телефонов и ноутбуков