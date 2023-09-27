https://ria.ru/20230927/mandat-1898862192.html

В Приморье депутата досрочно лишили мандата по делу о растлении

В Приморье депутата досрочно лишили мандата по делу о растлении - РИА Новости, 27.09.2023

В Приморье депутата досрочно лишили мандата по делу о растлении

Депутаты в Приморье на заседании законодательного собрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий местного депутата Артема Самсонова по делу о... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T06:53

2023-09-27T06:53

2023-09-27T06:57

происшествия

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владивосток

приморский край

артем самсонов (депутат)

приморский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Депутаты в Приморье на заседании законодательного собрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий местного депутата Артема Самсонова по делу о растлении ребенка, трансляция заседания ведется в Rutube.Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест.Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. Третьего мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу. В краевом суде проходило повторное апелляционное рассмотрение дела.Приморский краевой суд 14 июля в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела в отношении Самсонова о растлении ребенка оставил в силе приговор в 13 лет колонии.Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания Приморья Всеволод Романов сообщил депутатам, что 14 июля в отношении Самсонова вступил в законную силу обвинительный приговор, и предложил принять подготовленный комитетом проект постановления. Вопросов к докладчику не было, предложение поставили на голосование, за него отдали свои голоса 23 человека.Вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Артема Самсонова комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Приморского края рассмотрел 19 сентября.В Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края ранее сообщали, что также краевой суд вынес частное определение в отношении двух бывших адвокатов Самсонова "в связи с допущенными ими нарушениями закона и Кодекса профессиональной этики адвоката".В конце июня Самсонов отказался от этих двух адвокатов.По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.

https://ria.ru/20230926/srok-1898763619.html

https://ria.ru/20230925/pokushenie-1898585249.html

https://ria.ru/20230925/delo-1898556180.html

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происшествия, россия, владивосток, приморский край, артем самсонов (депутат), приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)