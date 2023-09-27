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В Приморье депутата досрочно лишили мандата по делу о растлении - РИА Новости, 27.09.2023
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06:53 27.09.2023 (обновлено: 06:57 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/mandat-1898862192.html
В Приморье депутата досрочно лишили мандата по делу о растлении
В Приморье депутата досрочно лишили мандата по делу о растлении - РИА Новости, 27.09.2023
В Приморье депутата досрочно лишили мандата по делу о растлении
Депутаты в Приморье на заседании законодательного собрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий местного депутата Артема Самсонова по делу о... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T06:53
2023-09-27T06:57
происшествия
россия
владивосток
приморский край
артем самсонов (депутат)
приморский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Депутаты в Приморье на заседании законодательного собрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий местного депутата Артема Самсонова по делу о растлении ребенка, трансляция заседания ведется в Rutube.Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест.Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. Третьего мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу. В краевом суде проходило повторное апелляционное рассмотрение дела.Приморский краевой суд 14 июля в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела в отношении Самсонова о растлении ребенка оставил в силе приговор в 13 лет колонии.Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания Приморья Всеволод Романов сообщил депутатам, что 14 июля в отношении Самсонова вступил в законную силу обвинительный приговор, и предложил принять подготовленный комитетом проект постановления. Вопросов к докладчику не было, предложение поставили на голосование, за него отдали свои голоса 23 человека.Вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Артема Самсонова комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Приморского края рассмотрел 19 сентября.В Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края ранее сообщали, что также краевой суд вынес частное определение в отношении двух бывших адвокатов Самсонова "в связи с допущенными ими нарушениями закона и Кодекса профессиональной этики адвоката".В конце июня Самсонов отказался от этих двух адвокатов.По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
https://ria.ru/20230926/srok-1898763619.html
https://ria.ru/20230925/pokushenie-1898585249.html
https://ria.ru/20230925/delo-1898556180.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, артем самсонов (депутат), приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Артем Самсонов (депутат), Приморский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье депутата досрочно лишили мандата по делу о растлении

В Приморье депутата Самсонова досрочно лишили мандата по делу о растлении

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Депутаты в Приморье на заседании законодательного собрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий местного депутата Артема Самсонова по делу о растлении ребенка, трансляция заседания ведется в Rutube.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест.
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Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. Третьего мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу. В краевом суде проходило повторное апелляционное рассмотрение дела.
Приморский краевой суд 14 июля в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела в отношении Самсонова о растлении ребенка оставил в силе приговор в 13 лет колонии.
Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания Приморья Всеволод Романов сообщил депутатам, что 14 июля в отношении Самсонова вступил в законную силу обвинительный приговор, и предложил принять подготовленный комитетом проект постановления. Вопросов к докладчику не было, предложение поставили на голосование, за него отдали свои голоса 23 человека.
Вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Артема Самсонова комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Приморского края рассмотрел 19 сентября.
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В Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края ранее сообщали, что также краевой суд вынес частное определение в отношении двух бывших адвокатов Самсонова "в связи с допущенными ими нарушениями закона и Кодекса профессиональной этики адвоката".
В конце июня Самсонов отказался от этих двух адвокатов.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
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