https://ria.ru/20230927/lukashevich-1898858384.html
Лукашевич рассказал о задаче дипломатов в Европе
Лукашевич рассказал о задаче дипломатов в Европе - РИА Новости, 27.09.2023
Лукашевич рассказал о задаче дипломатов в Европе
Главная задача дипломатов сейчас – не допустить масштабной военной эскалации в Европе, и ОБСЕ – один из элементов, предотвращающих этот сценарий, заявил в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T05:06
2023-09-27T05:06
2023-09-27T05:06
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александр лукашевич
обсе
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Главная задача дипломатов сейчас – не допустить масштабной военной эскалации в Европе, и ОБСЕ – один из элементов, предотвращающих этот сценарий, заявил в комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Главная задача дипломатов сейчас – не допустить масштабной военной эскалации в Европе. ОБСЕ – один из стержневых элементов, предотвращающих такой сценарий", - отметил он. Лукашевич добавил, что Российская сторона все же надеется, "что дипломатия сможет удержать мир от большей конфронтации и сформировать устойчивые условия для безопасности в Евро-Атлантике".
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в мире, европа, россия, александр лукашевич, обсе
В мире, Европа, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ
Лукашевич рассказал о задаче дипломатов в Европе
Лукашевич: дипломаты должны не допустить масштабной военной эскалации в Европе
ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Главная задача дипломатов сейчас – не допустить масштабной военной эскалации в Европе, и ОБСЕ – один из элементов, предотвращающих этот сценарий, заявил в комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Главная задача дипломатов сейчас – не допустить масштабной военной эскалации в Европе. ОБСЕ – один из стержневых элементов, предотвращающих такой сценарий", - отметил он.
Лукашевич рассказал, как Запад уклоняется от контактов в ОБСЕ
Лукашевич добавил, что Российская сторона все же надеется, "что дипломатия сможет удержать мир от большей конфронтации и сформировать устойчивые условия для безопасности в Евро-Атлантике".