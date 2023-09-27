https://ria.ru/20230927/lorak-1898760805.html

"Перед законом чиста": как Ани Лорак заново приняли в России

"Перед законом чиста": как Ани Лорак заново приняли в России - РИА Новости, 27.09.2023

"Перед законом чиста": как Ани Лорак заново приняли в России

Сегодня украинской певице Ани Лорак исполнилось 45 лет. И главным подарком стало "всенародное прощение". О том, как артистку снова приняли и оправдали в России, РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T08:00

2023-09-27T08:00

2023-09-27T08:10

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Юлия Зачетова. Сегодня украинской певице Ани Лорак исполнилось 45 лет. И главным подарком стало "всенародное прощение". О том, как артистку снова приняли и оправдали в России, — в материале РИА Новости.Молчание — не всегда золотоВ феврале 2022-го Ани Лорак выбрала нейтралитет. Не высказывалась ни за, ни против, чем разозлила зрителей и общественников.Весной этого года ей отменили сразу несколько концертов — в Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону.По какой причине, организаторы не сообщили. А мэр Краснодара Евгений Наумов написал в Telegram-канале: горожане против того, чтобы у них "устраивали шоу люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас".По словам чиновника, нет никакой гарантии, что заработанные деньги не пойдут на закупку снарядов и боеприпасов для тех, "кто воюет против наших ребят".Между двух огнейСобытия, связанные с отменой шоу, заставили артистку впервые за долгое время высказаться по поводу связей с ВСУ и отношений с украинскими властями."В 2014 году некоторые политические деятели на Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение", — рассказала Лорак в телеграм-канале.По словам певицы, власти родной страны поставили ее перед выбором: играть в их игру или получить запрет на выступления на Украине. Артистка подчеркнула, что не хочет делать политических заявлений."Я никогда не оказывала военной помощи. <…> Я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь", — объяснила она.Откуда слухи Во время интервью Алене Жигаловой Ани Лорак отметила, что слухи о ее финансовой помощи ВСУ появились после онлайн-концерта. "Я дала благотворительный концерт в своей соцсети в помощь женщинам, которые пострадали. У меня нет средств, чтобы построить дом. Но у меня есть голос. Им была оказана помощь. Я надеюсь, они получили крышу над головой", — добавила певица.Она также объяснила, почему после начала спецоперации долгое время не выходила на связь с поклонниками и не рассказывала о своей жизни."Я была в шоке. Я испытывала страх. Все было на моих плечах, я единственный кормилец в семье. Потом поняла, что надо как-то себя собирать", — призналась исполнительница.Борьба за концерт В конце августа общественники, включая организацию "Зов народа", обратились с заявлениями к представителям власти с требованием не проводить сентябрьский концерт певицы в Crocus City Hall, приуроченный к 45-летию.Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин был инициатором проверок в отношении Лорак из-за ее позиции и, как писали СМИ, направил заявление губернатору Московской области Андрею Воробьеву."Считаю, что по Лорак нужно проводить тщательную проверку, так как все основания для этого есть. Позиция у нее, до сих пор непонятно, какая: с Россией она или с Украиной. Если с Россией, пусть даст обществу понимание, на каком она стуле сегодня сидит, а то пока только отговорки, что у нее мама там и родственники и она не может принять никакого решения. Бред полный", — написал Бородин.К словам общественника тогда присоединились и россияне, оставив в комментариях под постами певицы в соцсети гневные сообщения: "Никакие песни от тебя не ждем", "Она никому в России не нужна".Исполнительница на призывы отменить ее шоу в столице не отреагировала. Зато вышла на связь, когда все те же активисты выступили с требованием убрать ее из шоу "Ты супер!" на НТВ."Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я — певица, а не политик", — заверила всех знаменитость."Тема закрыта! Ани Лорак перед законом чиста"С таким заявлением несколько дней назад выступил Виталий Бородин. По его словам, он получил ответы от ведомств, которые подтвердили, что артистка не оказывала поддержку украинской армии."Если кто-то еще вздумает на ней попиариться, то мы будем ее юридически защищать и поможем отстоять ее права. В руках у меня документы, ответы на наши обращения из всех ведомств", — сообщил общественный деятель.И добавил, что у артистки железные нервы."То, что она смогла вынести такой информационный накал и пройти такую серьезную проверку, заслуживает уважения. Не каждый артист сможет на себе испытать такой груз", — считает Виталий Бородин.Концерт в Crocus City Hall состоится — в день рождения Ани Лорак, как и планировалось. Информацию РИА Новости подтвердили представители площадки. Наступила оттепель?Случай с певицей стал в какой-то степени беспрецедентным за последние несколько лет, поскольку патриотически настроенное общество еще не было столь снисходительно к деятелям культуры с неоднозначной позицией.Юрист Владимир Комсолев отметил, что история Ани Лорак стала импульсом к началу так называемой оттепели."Можно предположить, что после этого в России будут более снисходительно относиться к личностям, которые составляют наш культурный бомонд", — сказал он в разговоре с РИА Новости.Эксперт добавил, что в дальнейшем правовая система, скорее всего, станет лояльнее к тем, кто выражает свое мнение, особенно к знаменитостям.

https://ria.ru/20230403/lorak-1862754703.html

https://ria.ru/20230822/lorak-1891508626.html

https://ria.ru/20230909/ruchka-1894985117.html

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украина, россия, ани лорак, краснодар, нтв (телеканал), знаменитости, слухи, концерты