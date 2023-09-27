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В ЛНР открыли часть дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом
В ЛНР открыли часть дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом - РИА Новости, 27.09.2023
В ЛНР открыли часть дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом
Участок дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом открыли в среду, сообщили в министерстве транспорта ЛНР. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:05
2023-09-27T16:05
2023-09-27T16:05
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Участок дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом открыли в среду, сообщили в министерстве транспорта ЛНР. "Заместитель председателя правительства Елена Костенко и и.о. министра инфраструктуры и транспорта Владимир Евдохин совместно с сотрудниками государственной компании "Автодор" открыли участок дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР. В министерстве напомнили, что автомобильная дорога Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк объединяет два административных центра республик (Луганск и Донецк). По оценке ведомства, эта дорога "является самым безопасным маршрутом между двумя регионами". Мининформации ДНР во вторник сообщало, что после капитального ремонта трассы от Алчевска (ЛНР) до Пантелеймоновки (ДНР) время в пути между республиками сократилось более чем в два раза.
https://ria.ru/20230806/dorogi-1888472175.html
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В ЛНР открыли часть дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом
Минтранс ЛНР: в республике открыли дорогу от Луганска до Антрацитовского района