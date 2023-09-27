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В ЛНР открыли часть дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:05 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/lnr-1898987198.html
В ЛНР открыли часть дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом
В ЛНР открыли часть дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом - РИА Новости, 27.09.2023
В ЛНР открыли часть дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом
Участок дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом открыли в среду, сообщили в министерстве транспорта ЛНР. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:05
2023-09-27T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
луганск
луганская народная республика
донецк
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Участок дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом открыли в среду, сообщили в министерстве транспорта ЛНР. "Заместитель председателя правительства Елена Костенко и и.о. министра инфраструктуры и транспорта Владимир Евдохин совместно с сотрудниками государственной компании "Автодор" открыли участок дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР. В министерстве напомнили, что автомобильная дорога Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк объединяет два административных центра республик (Луганск и Донецк). По оценке ведомства, эта дорога "является самым безопасным маршрутом между двумя регионами". Мининформации ДНР во вторник сообщало, что после капитального ремонта трассы от Алчевска (ЛНР) до Пантелеймоновки (ДНР) время в пути между республиками сократилось более чем в два раза.
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в мире, жкх, луганск, луганская народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Луганск, Луганская Народная Республика, Донецк
В ЛНР открыли часть дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом

Минтранс ЛНР: в республике открыли дорогу от Луганска до Антрацитовского района

© Фото : Минтранс ЛНР/TelegramУчасток дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом
Участок дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Минтранс ЛНР/Telegram
Участок дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Участок дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом открыли в среду, сообщили в министерстве транспорта ЛНР.
"Заместитель председателя правительства Елена Костенко и и.о. министра инфраструктуры и транспорта Владимир Евдохин совместно с сотрудниками государственной компании "Автодор" открыли участок дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР.
В министерстве напомнили, что автомобильная дорога Старобельск – Луганск – Красный ЛучМакеевкаДонецк объединяет два административных центра республик (Луганск и Донецк). По оценке ведомства, эта дорога "является самым безопасным маршрутом между двумя регионами".
Мининформации ДНР во вторник сообщало, что после капитального ремонта трассы от Алчевска (ЛНР) до Пантелеймоновки (ДНР) время в пути между республиками сократилось более чем в два раза.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХЛуганскЛуганская Народная РеспубликаДонецк
 
 
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