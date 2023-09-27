https://ria.ru/20230927/kulbachevskiy-1898970179.html

Биография Антона Кульбачевского

Биография Антона Кульбачевского - РИА Новости, 27.09.2023

Биография Антона Кульбачевского

Антон Олегович Кульбачевский родился 3 декабря 1967 года в Москве. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:34

2023-09-27T15:34

2023-09-27T15:34

справки

москва

антон кульбачевский

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Антон Олегович Кульбачевский родился 3 декабря 1967 года в Москве.В 1989 году с отличием окончил Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе (ныне Морской корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-морской институт), в 2013 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление", специализация "Экология и управление природопользованием".В 1984-1991 годах – служил в Вооруженных силах СССР.В 1991-1996 годах работал в коммерческих структурах.В 1996-2003 годах был научным сотрудником лаборатории химических сенсоров и определение газообразующих примесей Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского.В 2003-2005 годах – советник председателя Государственного комитета РФ по рыболовству.В 2005-2006 годах – специалист по экономической безопасности ОАО "Иркутскгазпро".В 2006-2007 годах – главный специалист отдела государственного контроля и надзорами за лесами и особо охраняемыми природными территориями регионального управления Росприроднадзора по Центральному федеральному округу.В 2007-2008 годах – начальник отдела Государственного контроля и надзора за лесами и особо охраняемыми природными территориями департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, заместитель начальника департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу.В 2008-2010 годах – начальник департамента Росприроднадзора по Центральному Федеральному округу.10 ноября 2010 года был назначен руководителем Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.27 сентября 2023 года освобожден от должности руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Государственный советник РФ 3-го класса, действительный государственный советник города Москвы 1 класса.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, юбилейной медалью "Московская городская Дума. 25 лет", нагрудным знаком Минприроды РФ "Почетный работник охраны природы", нагрудным знаком Минприроды РФ "Отличник охраны природы", почетным знаком Минприроды РФ "За отличие в службе", благодарностью мэра Москвы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, антон кульбачевский