https://ria.ru/20230927/kuban-1899062817.html

Кубань выделит средства на закупку общественного транспорта в Белоруссии

Кубань выделит средства на закупку общественного транспорта в Белоруссии - РИА Новости, 27.09.2023

Кубань выделит средства на закупку общественного транспорта в Белоруссии

Краснодарский край закупит в Белоруссии 231 единицу общественного транспорта, на эти цели выделено 12 миллиардов рублей до конца 2024 года из краевого бюджета,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T21:44

2023-09-27T21:44

2023-09-27T21:44

краснодарский край

белоруссия

краснодарский край

краснодар

александр лукашенко

вениамин кондратьев

роман головченко

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КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Краснодарский край закупит в Белоруссии 231 единицу общественного транспорта, на эти цели выделено 12 миллиардов рублей до конца 2024 года из краевого бюджета, сказал Вениамин Кондратьев на встрече с министром промышленности республики Александром Рогожником. "Мы говорим о расширении товарооборота, прежде всего, в сфере общественного транспорта. Сегодня край активно занимается его обновлением – закупает современный и экологичный. Краснодарцы уже оценили комфорт белорусских троллейбусов, это подтверждение того, что мы идем правильным путем. До конца следующего года приобретем еще 90 трамваев и семь электробусов для Краснодара, 50 автобусов и девять электробусов для Сочи, 15 троллейбусов для Новороссийска. В таких объемах общественный транспорт мы еще никогда не закупали", - передает краевая администрация слова Кондратьева. По словам главы региона, также за счет средств казначейских кредитов планируют приобрести 60 автобусов МАЗ на 1,3 миллиарда рублей. Всего на закупку общественного транспорта до конца 2024 года выделено 12 миллиардов рублей. "Сотрудничество Беларуси и Краснодарского края наш президент Александр Лукашенко приводит в пример как образцовое. Мы провели большую совместную работу, а с учетом сегодняшних договоренностей будет сделано еще больше. И останавливаться на этом не будем", - добавил Рогожник. В минувший понедельник во время рабочей встречи в Минске Кондратьев и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

https://ria.ru/20230927/kuban-1899050599.html

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белоруссия, краснодарский край, краснодар, александр лукашенко, вениамин кондратьев, роман головченко