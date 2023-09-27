https://ria.ru/20230927/kuban-1899050599.html
На Кубани начнут компенсировать ремонт поврежденного при терактах жилья
На Кубани начнут компенсировать ремонт поврежденного при терактах жилья - РИА Новости, 27.09.2023
На Кубани начнут компенсировать ремонт поврежденного при терактах жилья
Законодательное собрание Краснодарского края приняло правки, согласно которым жители Кубани будут получать компенсации на капитальный ремонт при повреждении... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:10
2023-09-27T20:10
2023-09-27T20:10
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Законодательное собрание Краснодарского края приняло правки, согласно которым жители Кубани будут получать компенсации на капитальный ремонт при повреждении жилья в случае ЧС и терактов, сообщает пресс-служба заксобрания. В ходе 24-й сессии парламента депутаты рассмотрели два законопроекта, внесенных губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, об обеспечении жильем граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций. "Проектом закона в соответствии с федеральным законодательством предлагается предоставлять меры соцподдержки не только гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, но и тем, чье жилье было повреждено в результате таких ситуаций, для проведения его капитального ремонта… Кроме этого, предлагается распространить указанные меры соцподдержки также на граждан, чьи жилые помещения повреждены или утрачены в результате террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями", - говорится в сообщении со ссылкой на слова министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергея Штрикова. Отмечается, что предусмотренная выплата за капремонт при повреждении составляет 7 тысяч рублей за квадратный метр. Были также внесены поправки, согласно которым списки семей и граждан, чье жилье повреждено или утрачено в результате ЧС или терактов, будут формировать органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кубани. "Никто из нас не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Но важно, чтобы каждый житель края был защищен и знал, что в случае беды общество и государство придут к нему на помощь. Федеральное и краевое законодательство предусматривают меры поддержки тем, кто по воле случая оказался без крыши над головой. Мы вносим в краевые законы изменения, которые позволят усилить защиту прав пострадавших кубанских семей и оперативно оказывать им необходимую помощь", – заключил руководитель заксобрания Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20230927/kuban-1898959853.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани начнут компенсировать ремонт поврежденного при терактах жилья
На Кубани начнут компенсировать капремонт поврежденного при терактах жилья
КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости.
Законодательное собрание Краснодарского края приняло правки
, согласно которым жители Кубани будут получать компенсации на капитальный ремонт при повреждении жилья в случае ЧС и терактов, сообщает пресс-служба заксобрания.
В ходе 24-й сессии парламента депутаты рассмотрели два законопроекта, внесенных губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
, об обеспечении жильем граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций.
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"Проектом закона в соответствии с федеральным законодательством предлагается предоставлять меры соцподдержки не только гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, но и тем, чье жилье было повреждено в результате таких ситуаций, для проведения его капитального ремонта… Кроме этого, предлагается распространить указанные меры соцподдержки также на граждан, чьи жилые помещения повреждены или утрачены в результате террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями", - говорится в сообщении со ссылкой на слова министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергея Штрикова.
Отмечается, что предусмотренная выплата за капремонт при повреждении составляет 7 тысяч рублей за квадратный метр. Были также внесены поправки, согласно которым списки семей и граждан, чье жилье повреждено или утрачено в результате ЧС или терактов, будут формировать органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кубани.
"Никто из нас не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Но важно, чтобы каждый житель края был защищен и знал, что в случае беды общество и государство придут к нему на помощь. Федеральное и краевое законодательство предусматривают меры поддержки тем, кто по воле случая оказался без крыши над головой. Мы вносим в краевые законы изменения, которые позволят усилить защиту прав пострадавших кубанских семей и оперативно оказывать им необходимую помощь", – заключил руководитель заксобрания Юрий Бурлачко.
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